Festa della Poesia all’insegna del gemellaggio

COLLETORTO. Festa della Poesia all’insegna di un gemellaggio culturale che continua tra il gruppo poetico “L’Isola di Gary di Bari”, “I Poeti al Meridiano”, La nave dei Poeti, il Comune di Colletorto e le associazioni del luogo. Festa della poesia nel cuore del Borgo degli Angioini oggi, sabato 22 giugno 2024. Si rinnova così un appuntamento di rilievo nel segno della poesia che unisce due regioni, la Puglia e il Molise. L’obiettivo è quello di promuovere la poesia come forma d’arte sublime che consente di favorire ogni tipo di dialogo, per superare, con le ragioni del cuore, ogni tipo di difficoltà. I cinquanta poeti, provenienti dall’hinterland barese, dopo aver fatto tappa a Larino per visitare i giacimenti culturali della città frentana, raggiungeranno Colletorto per celebrare la seconda edizione di un evento che a vari livelli tocca non poche sensibilità.

Appuntamento dunque ai piedi della torre della regina Giovanna I d’Angiò. Nella caratteristica piazzetta, tra la casa canonica e il Palazzo Marchesale dove s’impone una bella cornice d’altri tempi, nel pomeriggio avverrà lo scambio culturale tra i vari gruppi poetici partecipanti. Coinvolti in questa manifestazione - che apre le attività estive per suscitare anche maggiore sensibilità verso il contesto ambientale - il Comune di Colletorto, l’Associazione Culturale La Coccinella, la Pro Loco Angioina, il Gruppo Storico Giovanna I d’Angiò, I Poeti al Meridiano, La Nave dei Poeti di Termoli e le associazioni pugliesi L’Isola di Gary, Soggetto a Piacere, Fare Verde e la IV Circoscrizione della Città di Bari. Il gemellaggio poetico culturale è coordinato dagli scrittori Luigi Pizzuto, Rossella de Magistris, Maria Pia La Torre, Sandro Marano, Bianca Traversa.

Interviene Beppe Cazzolla. In presenza delle autorità e delle associazioni del luogo, presentazione dei nuovi freschi di stampa e letture a cura dei poeti Luigi Carella, Rosa Costantino, Dina Ferorelli, Barbara Gortan, Maria Pia La Torre, Sandro Marano, Vincenzo Mastropirro, Luisa Parato. Intermezzo a cura della Subart. Nel corso della manifestazione è possibile visitare la Torre della regina Giovanna I d’Angiò.