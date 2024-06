Guglionesi attende Sant'Adamo, c'è anche Raf in concerto

GUGLIONESI. È tutto pronto per la festa patronale in onore di Sant’Adamo abate a Guglionesi che, quest’anno, si svolgerà dal 27 al 30 giugno.

Si parte giovedì 27 giugno alle ore 18 presso la Cripta della Chiesa Madre, con il Triduo e la Santa Messa.

A Castellara, in largo Garibaldi, alle ore 22 sarà la volta del concerto di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano, Raf, che celebrerà i 40 anni della sua “Self control”.

Un’occasione imperdibile per tutti i fan per ascoltare dal vivo grandi successi come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito” e “Stai con Me”, pezzi che hanno fatto la storia della musica pop italiana.

Venerdì 28 giugno, nel 922esimo anniversario della prima traslazione delle reliquie di Sant’Adamo abate, il quadro in onore del patrono verrà esposto, alle ore 7, presso la Fonte.

Alle ore 9, la banda della città di Ailano, allieterà la comunità con il giro per il paese e il matinée bandistico presso piazza XXIV Maggio.

A seguire, nel pomeriggio, alle ore 18, dalla casa municipale partirà il corteo processionale per accogliere, poi, alle ore 18:15, il carro trionfale di Sant’Adamo abate a “Fuori Porta”. Dopo aver accolto il carro, la processione si sposterà presso la Chiesa Madre dove ci sarà l’intronizzazione del Santo Patrono e la celebrazione della Santa Messa con il vescovo della diocesi Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca. E alle 21:15, in piazza XXIV Maggio si terrà il concerto bandistico della città di Ailano.

Sabato 29 giugno, oltre alle sante messe e al giro bandistico per le vie della comunità, si terrà la solenne processione e la benedizione del paese a partire dalle ore 18:30.

Al termine del concerto bandistico che inizierà alle 21:15, ci sarà la reposizione del Santo Patrono presso la Cripta della chiesa Madre.

E a mezzanotte, tutti a Castellara, per ammirare lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Per finire, domenica 30 giugno, ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

La parrocchia di Santa Maria Maggiore, il comune di Guglionesi e il comitato feste esprimono un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla solennità in onore di Sant'Adamo abate patrono di Guglionesi.

Un ringraziamento va al Comitato di Sant’Adamo, nelle persone di Stefano, Dalila, Antonio, Maria Pia, Benedetto, Diego, Domenico, Concetta, Nicola, Giovanni, Corrado, Danilo, Maurizio e Michela, che in questi mesi, si è prodigato per la realizzazione della festa, insieme all’amministrazione comunale e a tutti cittadini e commercianti di Guglionesi e dintorni.

Iniziate il countdown e buon Sant’Adamo a tutti.