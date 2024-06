“International lace day”: antichi saperi, nuove opportunità

GUGLIONESI. “International lace day”: antichi saperi, nuove opportunità. Domani, domenica 23 giugno si terrà, in diversi luoghi del mondo, la decima edizione dell’International lace day (giornata internazionale del merletto). Una iniziativa, questa, nata con l’obiettivo di far conoscere il merletto e dimostrare quanto sia ancora amato e diffuso.

Questa edizione vedrà la presenza, tra le tante, della comunità di Guglionesi.

Il Circolo Arci F. Jovine, infatti, ha aderito a questa importante iniziativa in virtù della bellissima esperienza realizzata con il corso di “merletto a tombolo”, avviato nel 2018 e coordinato da Bianca Gentile. Un “corso” che ha animato, in questi difficili anni, la comunità di Guglionesi facilitando la (ri)costruzione di relazioni sociali, disarticolate in particolare dalla pandemia; che ha contribuito a promuovere quei saperi artistici e manifatturieri che, pur costituendo un “patrimonio culturale”, sono marginalizzati dalle dinamiche socio-economiche.

Ma al di là dei numeri, l’artigianato artistico e tradizionale rappresenta un “elemento basilare” dell’economia e della manifattura italiana, un tratto identitario dei territori, una componente fondamentale dell’offerta turistica del nostro Paese, un’industria creativa che può dare alle giovani generazioni nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali (come mostra la significativa crescita della cosiddetta “economia arancione”).

Ma questa adesione, però, ha un significato particolare. Segna, infatti, l’avvio del progetto “Intrecci artistici e culturali” che unisce due regioni (Molise e Puglia) e un territorio (il Sannio) e che ha l’obiettivo proprio di valorizzare questi saperi artistici e manifatturieri, legati alla tradizione tessile e alla lavorazione del merletto, per trasformarli in nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale e occupazionale.

Un progetto che tende a valorizzare/stimolare quel protagonismo dei territori e delle comunità intraprendenti (come definite da uno studio dell’Euricse) e che si ispira, riprendendo le parole del nostro Presidente Mattarella, a quella comune visione che anima l’Agenda 2030, il paradigma dell’Economia Civile e la nostra Costituzione.

E’ un percorso progettuale che vede il coinvolgimento di un qualificato partenariato Istituzionale, scientifico, imprenditoriale e sociale indispensabili al successo dell’iniziativa progettuale.

Per celebrare l’International lace day, Domenica 23 giugno alle ore 10,30, presso la sede del Circolo Arci F. Jovine (sito in Guglionesi via Roma 9) si terrà un “breve” incontro nel quale richiameremo, da un lato, il significato dell’evento, e, dall’altro, tracceremo il programma delle iniziative che verranno sviluppate nei prossimi mesi.

Parleremo, quindi, dell’organizzazione di “mini workshop” che, in forma gratuita, si terranno presso la sede dell’associazione (collocata all’interno del suggestivo “centro storico” di Guglionesi - via Roma 9), che consentiranno ai partecipanti di apprendere gli elementi base con i quali realizzare dei piccoli manufatti “ricordo”.

Parleremo, inoltre, della creazione, all’interno della sede associativa, di un “luogo” di animazione socio-economica territoriale e di diffusione dell’iniziativa con le quali far conoscere le finalità del progetto; di un “luogo” di narrazione del percorso progettuale per raccontare, in sintonia con le finalità della campagna “ReSet the trend – make fast fashion out of fashion” (tesa a sensibilizzare/coinvolgere i cittadini europei sui danni sociali e ambientali prodotti dal “fast fashion”), l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo (vedi Agenda 2030) attraverso l’insostenibilità dell’attuale industria della moda (richiamata dalla campagna della Commissione Europea).

Proveremo, infine, a raccontare il ruolo, tutt’altro che marginale, della maestria manifatturiera nelle strategie assunte dalla Commissione Europea che sono incentrate sulla realizzazione di produzioni moda: durevoli, riciclabili, privi di sostanze pericolose e rispettose dei diritti sociali e ambientali.