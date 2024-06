"L'eccezione italiana per l'Europa e il mondo", Venittelli in missione a Roma

TERMOLI. L’avvocato Laura Venittelli, insieme ad Anna Maria Bigon, Luciano Violante e Maria Pia Garavaglia, ha partecipato all’incontro “L’eccezione (antropologica) italiana per l’Europa e il mondo”, nella giornata conclusiva della prima edizione del Festival dell’Umano tutto intero, organizzato dal network di associazione “Sui tetti – Pubblica agenzia sussidiaria e condivisa” sul tema “Ora! Orientarsi nei rischi antropologici” al Pio Sodalizio dei Piceni a Roma.

«Un incontro molto bello» ha dichiarato la Venittelli.

Il primo Festival Internazionale sull'Umano tutto intero, a Roma, ha riunito importanti figure della Chiesa cattolica, tra cui il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). L’evento, organizzato dal network “Ditelo Sui Tetti” e coordinato dall’Avv. Domenico Menorello, ha sottolineato l’importanza della relazione dell’uomo con Dio e con gli altri, evidenziando il ruolo della testimonianza cristiana nell’annunciare “la vita nuova”.

“Ditelo sui tetti” (Mt 10,27) è un network di circa cento associazioni che esprime giudizi comuni sulle dinamiche normative e pubbliche riguardanti la concezione dell’umano. Operando in un ambito prepolitico, il network promuove dialoghi aperti con player culturali e politici, aggiornando agende italiane ed europee con obiettivi prioritari basati sulla centralità della persona.

Nel suo intervento dal titolo “L’eccezione (antropologica) italiana per l’Europa e il mondo”, il cardinale Pietro Parolin ha evidenziato come la fiducia nel progresso tecnologico abbia portato l’uomo a identificarsi con le sue creazioni, perdendo di vista la propria essenza.

Parolin ha inoltre riflettuto sull’illusione di un mondo migliore post-pandemia, una visione smentita dai recenti conflitti in Ucraina e in Israele. La frenesia della vita moderna, accompagnata dall’aumento delle nevrosi, conferma la “terza guerra mondiale a pezzi” preconizzata da Papa Francesco.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha discusso il tema dell'antropologia digitale. Ha ricordato che, nonostante la crescente digitalizzazione, gli esseri umani hanno bisogno fisico dell’altro, un bisogno spesso dimenticato o negato.

Zuppi ha evidenziato l’importanza della dottrina sociale della Chiesa come guida per tutti, non solo per i cristiani. Ha affermato che tale dottrina deve essere vissuta quotidianamente per essere significativa, sottolineando con una battuta che “i cristiani non hanno l’esclusiva su Matteo 25”.

Zuppi ha poi ribadito l’importanza delle cure palliative, necessarie per garantire la dignità della vita e della morte. Ha affermato che queste cure devono essere accessibili a tutti e ha richiesto un impegno serio e investimenti economici significativi per la loro diffusione.

Il cardinale ha commentato il recente rapporto della Caritas sulla povertà, sottolineando come la povertà cronica richieda un impegno straordinario. Ha ribadito che la Chiesa è impegnata a combattere le cause della povertà, promuovendo l’istruzione, l’integrazione e l’accoglienza.

Parlando dell’autonomia differenziata, Zuppi ha richiamato l’attenzione sul documento ufficiale del Consiglio permanente della CEI, sottolineando la necessità di un coinvolgimento collettivo per garantire la durata delle riforme. (Vatican News).