"Le radici del Sud": venerdì s'inaugura la mostra a Casacalenda

CASACALENDA. In occasione dell'Anno delle Radici 2024, il Comune di Casacalenda ha organizzato l'inaugurazione della mostra "Le radici del Sud", che si terrà venerdì 28 giugno 2024 alle ore 11.30 presso la Casa Comunale. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire e celebrare le profonde radici storiche e culturali della nostra comunità e in generale del Mezzogiorno d’Italia e dei Sud del Mondo.

La mostra "Le radici del Sud" completa il patrimonio storico-iconografico di "Non aprire che all’oscuro", che aveva già arricchito il programma culturale di Casacalenda nel 2016, e che si compone di “centinaia di lastre fotografiche al bromuro di argento, disseppellite e restituite alla luce e alla vita da Flavio Brunetti. Le lastre furono originariamente create da Luigi Mastrosanti, epica figura di fotografo molisano, in un arco temporale che va dalla fine dell’Ottocento ai primi anni del Novecento … Il corpo rimosso della storia riemerge e deflagra nell’occhio della fotografia. Così il memoriale mai costruito della civiltà contadina, del mondo perduto che ci ha generato, si innalza sulle rovine dell’immaginario della specie umana in via di estinzione” (*)

Attraverso un percorso espositivo di oltre 150 fotografie e di alcuni reperti storici, i visitatori potranno immergersi nella vita, nelle tradizioni e nelle trasformazioni socioculturali della comunità di Casacalenda che rappresenta la sintesi perfetta dei grandi cambiamenti storici che investono il Mezzogiorno d’Italia tra il XIX e il XX secolo.

La conferenza stampa aperta al pubblico, quale evento inaugurale dell’esposizione, vedrà la partecipazione della sindaca, Sabrina Lallitto, di Flavio Brunetti, cantautore, scrittore e fotografo, curatore della mostra e autore delle fotografie sviluppate a partire dalle antiche lastre, e di Luigi Fabio Mastropietro, scrittore e critico letterario, i quali offriranno una introduzione dettagliata alla mostra, evidenziando il valore storico e culturale delle immagini esposte.

La mostra Le radici del Sud rappresenta un viaggio emozionante nel passato, un'opportunità per riallacciare i fili della nostra memoria collettiva e per valorizzare le radici che ci legano alla nostra terra. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento unico.

La mostra sarà aperta al pubblico dal giorno dell'inaugurazione fino al 22 settembre prossimo, con orari di visita tutti i giorni dalle 8.30 alle 14, il lunedì e il mercoledì anche fino alle ore 19. Durante il weekend su prenotazione. L'ingresso è libero.

Non mancate a questo appuntamento con la storia e la cultura di Casacalenda e del Mezzogiorno d’Italia.