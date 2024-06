Approda a San Salvo il tour di “Cuore puro”, l’ultimo libro di Laura D’Angelo

SAN SALVO. Sarà presentato sabato 29 giugno “Cuore puro”, l’ultimo libro della scrittrice e critico letterario Laura D’Angelo, nella sala Leone Balduzzi presso la Porta della Terra a partire dalle ore 18.30.

Il volume di prose poetiche, edito dalla casa editrice Interno Libri, approda a San Salvo dopo la tappa milanese e torinese, che hanno visto la D’Angelo ospite presso la Casa della poesia di Torino all’interno degli eventi del Salone del Libro OFF, con voci autorevoli della letteratura e della poesia nazionali.

Il testo si pone come un canzoniere di grazia e sentimento, volto a scandagliare, in versi e in prosa, l’immaginario lirico e narrativo di un’anima che sa farsi voce collettiva con nitore e candore raro.

Così Maria Travaglini, delegata alla cultura del comune di San Salvo: «Ancora un appuntamento culturale per la nostra città, che dal teatro al libro, investe in appuntamenti di spessore capaci di promuovere un arricchimento umano e culturale per la nostra collettività».

A presentare il libro di prose poetiche, nei locali della Porta della terra, ci saranno due punti di riferimento della cultura locale, Rosalba Verna, che modererà l’incontro e la lettrice Raffaella Zaccagna.

Previsti gli interventi del Sindaco Emanuela De Nicolis e di Maria Travaglini, consigliera nonché Presidente del Premio Letterario Città di San Salvo, giunto ormai alle fasi finali e dunque in attesa della proclamazione dei vincitori dell’annuale edizione.

Laura D’Angelo è laureata in Filologia classica e Dottore di ricerca in Studi Umanistici. Critico letterario, narratrice e poetessa, scrive tra le altre, su riviste scientifiche di letteratura e di poesia come “Gradiva, International Journal of Italian Poetry” – Ed. Olschki, “Letteratura e dialetti”, “Studi medievali e moderni”. Ha in precedenza pubblicato, con interessanti riscontri critici, Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021) e Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023). È inoltre giurata del Premio Città di San Salvo, sezione narrativa adulti e giovani.