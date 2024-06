"Viva Vittoria": la violenza di genere si contrasta colorando la società

"Viva Vittoria": la violenza si genere di contrasta colorando la società

TERMOLI. I colori vivaci dell'uncinetto contro l'emergenza codice rosso

Il progetto Viva Vittoria che sta popolando le piazze italiane lanciando un messaggio condiviso nella lotta contro la violenza sulle donne, è approdato per il secondo anno consecutivo in Molise.

L’anno scorso l’evento finale si è svolto a Campobasso, mentre stavolta sarà la volta di Isernia. Ma il coinvolgimento è di tutto il territorio regionale, per questo, stamani, nella sede Cisl di Termoli, sul corso Nazionale, c'è stata la presentazione.

Per il secondo anno consecutivo la Cisl Abruzzo Molise ha confermato il suo impegno e la sua adesione al progetto.

«La Cisl a tutti i livelli è da anni impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione e sottoscrizione di accordi e con questa partecipazione ribadisce, il suo l’impegno nel contrasto ad ogni forma di violenza.

Come Cisl Abruzzo Molise metteremo a disposizione presso le nostre sedi dei punti di raccolta dei lavori per contribuire al progetto.

Dopo i segni in volto, le scarpette rosse e le panchine, le donne e gli uomini della Cisl attraverso intrecci di lana, ribadiscono il loro no ad ogni forma di violenza», dichiara Maria Pallotta.

Presenti per la Cisl Abruzzo Molise, la segretaria interregionale Maria Pallotta, la coordinatrice per le politiche di parità Barbara Tocco e l’associazione Me Too con Pasqualino De Mattia.

