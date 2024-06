L’Istituto omnicomprensivo di Santa Croce consolida la rete europea

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Anche quest’anno l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano ha partecipato a diversi progetti eTwinning.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/24 le classi del biennio del Liceo Scientifico di S. Croce di Magliano e la terza media di Rotello hanno aderito, nell’ambito della piattaforma eTwinning (community che promuove gemellaggi elettronici tra scuola di diverse nazioni europee,) al progetto dal titolo “A Journey of discovery: culture and identity” e le classi prime medie di Santa Croce al progetto dal titolo “Cultural awareness”, continuando le esperienze positive degli anni passati. Le referenti del progetto per il liceo e la secondaria di primo grado di Rotello sono state le professoresse Andreozzi Maria Elena e Colabella Marilina, supportate dal professore di Latino, Santoro Francesco, la professoressa di informatica Petruccelli Ida, il gruppo Inclusione (Lecce Vincenzo, Di Iorio Lina, Di Cicco Maria, Ricciardella Antonella, Occhionero Fabrizio, Piano Carmine, Palladino Valerio, Plazzi Antonella, Marika Mentana) e la professoressa di arte Ferrante Giuseppina.

Per la secondaria di primo grado di Santa Croce la referente del progetto è stata la professoressa Di Stefano Lucia, aiutata dalla docente per l’Inclusione Colagiovanni Francesca.

L’obiettivo principale di entrambi i progetti è stato quello di approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale delle nazioni coinvolte con l’ausilio non solo di strumenti tecnologici ma anche tradizionali, stimolando così la creatività degli alunni.

Dopo un primo approccio più teorico, che prevedeva l’osservazione e lo studio dei siti artistici e culturali del territorio e delle tradizioni locali, gli studenti hanno dato vita a lavori di diverso tipo ad esempio hanno realizzato presentazioni utilizzando Canva, BookCreator, PowerPoint, hanno prodotto cartelloni e anche un oggetto reale utilizzando la stampante 3D.

Tutte le attività sono state condivise dagli studenti sulla piattaforma TwinSpace dedicata. Gli studenti hanno acquisito molteplici competenze linguistiche relazionandosi e producendo solo in lingua inglese; è migliorata anche la loro capacità di lavorare in squadra, confrontandosi e decidendo insieme il lavoro da svolgere, infine hanno approfondito e migliorato anche l’uso delle TIC.

I lavori completi possono essere visionati sul sito www.omnisantacrocedim.edu.it nella sezione eTwinning.

I ringraziamenti vanno al dirigente scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, che ancora una volta ha creduto nel progetto e ha incoraggiato i docenti e gli studenti in questo emozionante percorso.