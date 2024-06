Boccata d’arte a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Finestra spalancata all’infinito – Capolavoro di Beatriz de Riike.

Viviamo qui in una terra grande come un fazzoletto nascosto in una tasca dell’Appennino che si chiama Molise. Sul fazzoletto vi sono minuscoli ricami che i geografi chiamano “borghi” (Giose Rimanelli). e, In un trapunto del fazzuolo, sbuca l’inconfondibile Guardialfiera rilassata sul crinale della sua collina. E, proprio su questo crinale, il 23 giugno, nei luoghi di Jovine, si è respirata “una boccata d’arte”.

Per la 5^ edizione – fino al 29 settembre - 20 borghi, 20 Regioni, 20 artisti, <under 35> italiani e internazionali, saranno affaccendati in un progetto d’Arte Contemporanea, promosso dalla Fondazione Elpis, in collaborazione dell’Agenzia Threes. Guardia, è sotto la corazza artistica e sentimentale d’una creatura cortese, colta, dignitosa, umile e di “di multiforme ingegno”; siamo tutti sotto i sollievi di Beatriz de Riike, olandesina di Amsterdam.

Ella, con genialità e nobiltà estetica e con indomita passione per la bellezza, ha compiuto anche un “checkout” antropologico e culturale, gironzolando per mesi fra tutti gli strati della nostra popolazione. Da qui l’idea e la realizzazione del capolavoro in vetro e ceramica, che dà forma e significato - con i colori e con simboli allegorici – al valore e allo stupore della nostra vita quotidiana. E’ posto sullo squarcio adiacente all’abitazione dello scrittore guardiese. Ed è perennemente spalancato, da oggi, alla visione dell’infinito. Vincenzo di Sabato.