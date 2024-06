Balkan Air Force a Campomarino: annullo filatelico di Poste Italiane

CAMPOMARINO. Sabato 29 giugno a Campomarino, dalle ore 09.15 alle ore 13:30, presso Palazzo Norante, si svolgerà l’annullo filatelico in occasione degli ottant’anni dell’arrivo della Balkan Air Force in città e avrà come protagonista l’Arte.

Renato Marini e Sara Pellegrini sono stati coinvolti a realizzare, con la loro arte, due opere che sono un gioiello di espressione artistica.

L’annullo filatelico delle poste Italiane avrà la sua base di annullo su queste opere riprodotte su due cartoline che saranno distribuite gratuitamente, previo acquisto del solo costo del francobollo a tema di pochi centesimi.

La grafica del timbro postale, invece, è stata realizzata da Giuseppe Marini: due cerchi esterni riporteranno le scritte dell’evento celebrativo dell’arrivo della Balkan Air Force in città e dei campi di aviazione di Campomarino coinvolti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel tempo, letterati e artisti hanno saputo raccontare i momenti difficili vissuti dell'umanità. L'arte sempre ha veicolato tra i popoli quel messaggio universale di bellezza dell’anima, segnando il tempo e ricordando gli eventi.

Nella campagna d’Italia il Generale americano Mark W. Clark ebbe a dire: «Fare la guerra in Italia è come combattere in un maledetto museo!»

