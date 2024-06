“L’insostenibile leggerezza dell’essere”

TERMOLI. Domani sera, venerdì 28 giugno, alle ore 18, gruppo di lettura su “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera presso la Libreria Fahrenheit “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera (Adelphi, traduzione di Antonio Barbato e Giuseppe Dierna) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit che si terrà venerdì 28 giugno alle ore 18.

Il romanzo, che si svolge a Praga negli anni intorno al 1968, descrive la vita degli artisti e degli intellettuali cecoslovacchi nel periodo fra la Primavera di Praga e la successiva invasione da parte del Patto di Varsavia.

La storia si focalizza sul gruppo noto come "il Quartetto di Kundera", composto da Tomáš (un chirurgo di fama e successo che ad un certo punto perde il lavoro a causa di un suo articolo su Edipo che, anche a causa delle modifiche operate dai redattori del giornale a cui lo ha inviato, risulta molto critico nei confronti dei comunisti cechi), la sua compagna Tereza (una fotografa), la sua amante Sabina (una pittrice) e un altro amante di Sabina, Franz (un professore universitario).

Questi quattro personaggi vengono seguiti nelle loro vite. Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.