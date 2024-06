La termolese Greta Cannarsa è “una Ragazza per il Cinema” Molise

TERMOLI. Domenica 23 giugno, ad Aprilia, nella particolarissima location del “Pegaso Western Show”, set cinematografico di svariati film e corti western (tra cui “Oro e piombo”, per Amazon Prime Video), si è tenuta la fase semifinale del concorso di bellezza e talento “una Ragazza per il Cinema”. Greta Cannarsa, diciassette anni, termolese, si è aggiudicata la fascia e la possibilità di rappresentare il Molise nella finale a Taormina.

“Una Ragazza per il Cinema”, nato nel 1989, e giunto alla sua XXXVI edizione, “celebra la bellezza e il talento delle partecipanti, ponendo in risalto il loro lato creativo attraverso l’arte, lo spettacolo e la cultura”. Il concorso, infatti, è sensibilmente diverso dalle altre competizioni, proprio perché si pone nell’ottica di un lavoro futuro nel campo dello spettacolo. Prendendo in prestito le parole del patron Antonio Lo Presti: «“una Ragazza per il Cinema” si differenzia dagli altri concorsi di bellezza perché non punta esclusivamente alla ricerca della bellezza femminile, ma cerca di individuare elementi nuovi, dotati di talento, personalità e capacità professionali, che possano essere proposti nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema, della pubblicità e della televisione».

In questi trentasei anni di storia, il concorso ha visto la partecipazione di personalità quali Valeria Marini, Daniela Formica, Tiziana Lodato, Nancy Gorgone, Sabrina Messina, Barbara Silva, Carla Gullo e Antonella Salvucci, donne che hanno fatto del mondo dello spettacolo la loro carriera. E alle selezioni semifinali, gestite per il Lazio e il Molise dall’agenzia “MTM events” di Massimo Meschino, Greta Cannarsa ha ricevuto la fascia di finalista, consegnatale dalla stilista e regista Maria Berardi, aggiudicandosi così la possibilità di rappresentare la regione Molise attraverso la sua bellezza e il suo talento nella meravigliosa location del teatro antico di Taormina. Ricordando le parole della patron nazionale Daniela Eramo: «[…] il concorso offre alle concorrenti vere opportunità di crescita professionale in tutti i settori dello spettacolo grazie alle collaborazioni strette con importanti figure del mondo dello spettacolo». In occasione della settimana delle finali nazionali di Taormina, Greta Cannarsa avrà infatti la possibilità di partecipare a una Masterclass di danza con Garrison Rochelle. La redazione si complimenta con Greta e le augura il meglio per le fasi finali del concorso.