"Cammini in Molise" tra natura, cultura e tradizioni

MOLISE. Le Pro Loco Molisane, in collaborazione tra di loro, sperimentano un progetto sul turismo lento realizzando un percorso da inserire in "Cammini in Molise".

Quest'ultimo è il primo itinerario di turismo lento delle Pro Loco Molisane, ideato dal presidente, Luciano Calignano, e sviluppato dalle ragazze del servizio civile 2023/24, Alessia Troia e Alessandra Ferrante, con la collaborazione delle Pro Loco in itinere. La brochure verrà realizzata, in parte, con i proventi del 5x1000 destinati alla Pro Loco di di Termoli. Patrocinata dalla regione Molise, Unpli Molise e dai comuni di: Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Castelmauro, Castelpetroso. "Cammini in Molise" è un percorso che parte dalla Cattedrale di Santa Maria della Purificazione di Termoli per arrivare, passando tra le bellezze della regione, alla Basilica Minore dell'Addolorata di Castelpetroso.

I comuni dei borghi molisani che vengono toccati sono: Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Guardialfiera, Castelmauro, Civitacampomarano, Trivento, Bagnoli del Trigno, Frosolone, Sant'Elena Sannita, Macchiagodena e Castelpetroso. L'obiettivo è quello di un turismo lento caratterizzato dalle bellezze della nostra regione per immergersi nella sua natura, dal mare azzurro di Termoli al verde delle colline dell'entroterra, i laghi, i borghi storici, le chiese ed i castelli, entrando a contatto con le varie tradizioni, assaporando i piatti tipici locali. Tutto ciò da vivere camminando, per poter ammirare, degustare e vivere tutto ciò che la nostra bellissima regione offre.