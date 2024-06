“English for kids” e “Chi l’avrebbe mai letto?” alla primaria di Guglionesi

GUGLIONESI. Si sono conclusi i due progetti PON “Agenda SUD” organizzati per gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Rivera” di Guglionesi.

“English for Kids” un divertente corso di lingua per 20 studenti delle classi quarte della scuola primaria, progettato per un apprendimento dinamico e coinvolgente della lingua straniera che ha visto impegnati la docente esperta Farina Nicoletta e la tutor docente Rivera Esperina.

Ogni lezione è stata realizzata al fine di creare una base solida lessicale e forme espressive utili per i futuri studi della lingua Inglese.

Giochi, storie e attività pratiche hanno dato ritmo agli argomenti trattati favorendo un approccio interattivo che ha incentivato curiosità e motivazione.

Attraverso dialoghi legati a contesti di vita reali e a giochi di ruolo gli studenti hanno fatto pratica di lingua affinando la pronuncia in modo naturale e piacevole. Inoltre, l’utilizzo di canzoni e la lettura di storytelling ha favorito l’acquisizione delle forme grammaticali di base.

Una esperienza totalmente immersiva nella lingua è stata vissuta dagli alunni grazie alla video call che si è tenuta con studenti di una scuola della Turchia, che ha visto entrambi i gruppi impegnati in un reale scambio comunicativo e in un esercizio di conversazione e di ascolto autentici, sollecitando abilità utili ad acquisire sicurezza e fluidità nell’uso della lingua straniera.

Piattaforme digitali, contenuti multimediali e attività interattive hanno reso l’intero percorso ricco di occasioni di apprendimento e di creazione di contenuti a tema, pubblicati in spazi virtuali permanenti al fine di essere fruiti in qualsiasi momento.

“Chi l’avrebbe mai letto?”

Il modulo ha coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria del nostro istituto e ha visto impegnati il docente esperto José Carlos Cintra Costa (alias Zeka Cintra) e la tutor, docente Di Rocco Viviana. Lo scopo è stato quello di promuovere la lettura favorendo un avvicinamento affettivo ed emozionale ai libri.

Sono stati proposti agli alunni cinque libri, tutti illustrati da Zeka Cintra, capaci di trasmettere curiosità e di riflettere su tematiche importanti quali l’inclusione, l’accettazione di sé e la comprensione che essere diversi è qualcosa di speciale. Gli alunni sono stati coinvolti attivamente facendo esperienza di lettura singola e sociale. A seguito di ogni ciclo di lettura è stato attivato un laboratorio creativo con la realizzazione di manufatti artistici e la realizzazione di manifesti relativi ai libri letti. Per far conoscere i contenuti più significativi i manifesti sono stati resi “parlanti” tramite collegamento QR code.

Per concludere il modulo è stato previsto l’incontro con l’autrice di alcuni dei testi proposti, Isabel Cintra, scrittrice di origini brasiliane e residente a Stoccolma, in Svezia. Tutto il percorso fatto è stato documentato e condiviso in rete mediante il social network Instagram. Gli alunni hanno dimostrato grande partecipazione e interesse, facendosi coinvolgere da tutte le attività proposte.

Ancora una volta i libri e la lettura hanno dato ai giovani studenti l’opportunità di scoprire nuovi saperi e rendersi protagonisti di esperienze concrete e formative.