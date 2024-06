«Venite a Guglionesi, lasciatevi coinvolgere e vivete la magia del blues»

GUGLIONESI. Giunge alla sua terza edizione l’evento di spicco dell’estate guglionesana. Parliamo del “Good time blues fest” che, per il terzo anno consecutivo, dal 10 al 15 luglio, trasformerà Guglionesi in una pista da ballo a cielo aperto.

Sono previste 300 persone provenienti da tutto il mondo, America, Asia e Europa che alloggeranno in paese grazie ai tanti guglionesani che hanno messo a disposizione le loro abitazioni.

Durante la conferenza stampa che si è svolta ieri, venerdì 28 giugno, presso la “Cantina Di Biase”, Adamo Ciarallo direttore artistico del festival ed affermato ballerino, ha raccontato la scommessa di questa manifestazione che, anno dopo anno, cresce, piace e soprattutto attira gente.

Il Good time blues fest è non solo ballo, ma anche e soprattutto amicizia e condivisione. Un intreccio di culture che si fondono creando qualcosa di speciale, di bello e anche di emozionante.

Con lui Giulia De Felice, Michele D’Anselmo e per la prima volta, a sostenere un grande progetto come questo, c’è l’azienda Italiangas, con l’amministratore delegato Lorenza De Marinis e la responsabile marketing Sara Berardozzi.

Il sostegno dell’azienda parte dall’attaccamento al proprio territorio, specialmente dell’amministratore delegato che è nata e cresciuta a Guglionesi.

Non solo ballo, dicevamo, ma anche laboratori messi a disposizione per i tanti ospiti, dal laboratorio di degustazione di vino, a quello dell’olio extravergine, per poi arrivare al “tombolo” grazie alle mani esperte delle tante donne che portano avanti questa tradizione. E ancora laboratori sulla pasta e sulle danze popolari.

«Voglio ringraziare Italiangas, i ragazzi dello staff che lavorano da mesi, l’amministrazione comunale, la cantina vinicola Di Biase dove torneremo per la cena di domenica 14 luglio, grazie a tutti coloro che ci aiutano. Vi invitiamo a partecipare, a venire a Guglionesi e a vivere la magia, a lasciarvi coinvolgere». Ha dichiarato Ciarallo.