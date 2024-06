Guglionesi in festa per Sant'Adamo: «Questo è il vostro patrimonio»

Il messaggio alla comunità di Guglionesi della dottoressa Patrizia Perrino

GUGLIONESI. In attesa e in silenzio, aspettando l'arrivo trionfale del Carro con il quadro di Sant'Adamo. Ad attendere il carro il commissario prefettizio Patrizia Perrino, insieme al parroco don Stefano Chimisso, don Nicola Mattia e il vescovo monsignor Gianfranco De Luca.





Quest’anno il messaggio alla comunità di Guglionesi è stato letto dalla dottoressa Patrizia Perrino.

Dopo aver toccato i punti salienti della storia dell’abate benedettino ed aver descritto le bellezze del territorio, la dottoressa Perrino ha sottolineato l’importanza del patrimonio guglionesano.

«Questo è il vostro patrimonio- ha sottolineato il commissario Patrizia Perrino- che deriva dalla tradizione millenaria e che vi unisce sotto l’ala protettrice di Sant’Adamo, il simbolo che annienta tutte le diversità che nella vita quotidiana ci portano spesso a dividerci. È da poco tempo che io sono con voi, ma ho capito che la festa di Sant’Adamo oltre a essere un’occasione di gioia e divertimento, costituisce un momento di riflessione per una comunità che trae giovamento dalle cose che ha in comune e che la uniscono in un vincolo di solidarietà. Saremo insieme per un anno intero e solo se opereremo insieme, muovendoci all’unisono nella stessa direzione e sorretti dal nostro Sant’Adamo potremmo contribuire al successo di questa comunità».

L’arrivo trionfale del carro ha visto la partecipazione di tante persone, anche turisti stranieri che, poi, si sono ritrovati nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Applausi scroscianti nel momento in cui Sant’Adamo ha lasciato la cripta ed è stato intronizzato sull’altare e tante lacrime di gioia.

Galleria fotografica