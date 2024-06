Poeti al Meridiano di Termoli in trasferta alla Notte Bianca di Giovinazzo

COLLETORTO-TERMOLI. Nella capitale della poesia, i Poeti al Meridiano di Termoli, con i versi di Luigi Pizzuto e Lucia Bocale, a Giovinazzo, in Puglia, per partecipare alla Notte Bianca della Poesia. Non mancano ad un appuntamento così importante I Poeti al Meridiano di Termoli nel centro storico di Giovinazzo dove si celebra la tradizionale Notte Bianca della Poesia promossa dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. L’evento è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Puglia e dalla Città di Giovinazzo e di Molfetta.

A rappresentare i poeti del gruppo culturale molisano saranno gli scrittori Lucia Bocale e Luigi Pizzuto. La nota manifestazione, che accoglie non pochi poeti, provenienti da ogni parte d’Italia, è in programma domenica 30 giugno a partire dalla mattinata fino a tarda serata. Tante voci. Tanti incontri. Tanti versi e tanti scritti. Per tuffarsi, in definitiva, tra non poche emozioni e sussulti del cuore, in una esperienza culturale singolare e straordinaria. Anche quest’anno personaggi di spicco, come Margherita Rimi e Giuseppe Langella animeranno il calendario dei seminari.

Occasioni di studio e approfondimento sulla poesia e sulle problematiche attuali con lo sguardo rivolto al popolo dei bambini. La Notte Bianca delle Poesia, giunta alla XIV Edizione, si svolge tra il borgo antico di Giovinazzo e il Museo Archeologico del Pulo di Molfetta. “Tratturi di Puglia e di Molise”. Tra suoni, racconti, costumi, identità e poesie. È il tema della performance che i rappresentanti de I Poeti al Meridiano di Termoli presenteranno negli spazi della Vedetta sul Mediterraneo. Un complesso storico di pietra, sulle mura del borgo marinaro. In difesa, un tempo del porticciolo e dell’antico borgo.