MONTORIO NEI FRENTANI. Dipingiamo con gli acquerelli naturali di Ivonne Vergara García.

Ivonne Vergara García è nata in Cile e da molti anni dedica il suo tempo e le sue ricerche alle piante spontanee e alla loro colorazione naturale. In questo laboratorio sperimenteremo insieme, come da antica tradizione, le varie tinture naturali e le diverse tonalità di colore ottenute direttamente dalle piante campestri. Ivonne, inizierà il laboratorio con una breve spiegazione sui colori e sulle piante dalle quali sono state ricavate le diverse tinture vegetali.

L’artista Giulia D’ Aloia vi aiuterà nella stesura degli acquerelli naturali, realizzando dei dipinti che ogni partecipante a fine lezione riporterà a casa propria, l'appuntamento è sabato 13 luglio, alle 17.

- Breve introduzione alle piante spontanee e alla loro colorazione naturale;

- Stesura del colore e realizzazione del disegno con l’artista Giulia D’ Aloia;

- Non sono richieste abilità artistiche, il laboratorio è destinato ai principianti.

Possono essere ospitate al massimo 10 persone, per iscriversi chiama il 320.4648955 o scrivi su whatsapp

L'evento si svolge a Montorio nei Frentani, in contrada Costa Bianca - En plein air di Giulia D’ Aloia.

Ivonne Vergara García è nata a Los Andes (Cile), e vive a Cantalupo nel Sannio. Da dodici anni si dedica alla ricerca e alla classificazione delle piante spontanee e da ben quattro anni alle tinture vegetali ricavate da esse.

