A Campomarino al via il City Angels Run "Memorial Antonella Gialloreto"

Per non dimenticare dom 30 giugno 2024

CAMPOMARINO. Ci siamo, il grande giorno è arrivato:

Per non dimenticare, ad alcuni mesi dalla morte della volontaria Antonella Gialloreto, si svolge dalle 17.30 il City Angels Run "Memorial Antonella Gialloreto".

Una camminata di 5 chilometri ad andatura libera, non competitiva con partenza dalle ore 18:30 nel centro cittadino.

La manifestazione prevederà come da programma le seguenti attività: 17:30 – punto di ritrovo e consegne pettorali 18:30 – partenza (viale Marconi 1, Campomarino, presso la sede dei City Angels sezione Campomarino) 20; Attività di ristoro e animazione musicale 20:15– Intervento delegati Lilt sulla prevenzione Tumori 21; premiazioni simboliche e Proiezione video.

«Antonella Gialloreto è morta il 4 marzo causa un male oncologico, era la nostra coordinatrice ed ha lasciato un grande vuoto in noi, in molti ci hanno fatto sentire il loro affetto e vogliamo ringraziarli», ha reso noto la coordinatrice dei City Angels, Anna Maria Petruccelli.

«Per questo nel continuare quotidianamente la nostra missione rivolta ai più bisognosi, un’opera caritatevole alla quale Antonella ci teneva in particolar modo, abbiamo voluto affiancare subito, un momento di ricordi da condividere con tutti coloro l’abbiano conosciuta, una testimonianza di quanto nonostante la malattia , si possa continuare a far del bene , che farlo mentre si lotta per la propria vita( quando la malattia lo permette), ti dà una forza in più, ti fa capire che non sei sola, abbracciando con umiltà , riservatezza e consapevolezza, quanto importante sia il senso della vita.

E lo vogliamo fare parlando di prevenzione, quanto una semplice camminata possa aiutare il nostro organismo, quanto delle semplici attenzioni alimentari, possano fare la differenza, e per fare questo saremmo supportarti dall’intervento dei professionisti dei delegati Lilt di Termoli che ringraziamo infinitamente per aver accolto la nostra iniziativa, rendendosi parte attiva dell’evento. Non mancheranno altre sorprese nel programma che vi invitiamo a venire a vedere dal vivo e ringraziamo tutti i partner e le associazioni che daranno il loro contributo», l'invito diffuso dalla coordinatrice Anna Maria Petruccelli.

