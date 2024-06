«Da San Michele arcangelo a Sant'Adamo il nostro pezzo di paradiso è qui»

GUGLIONESI. 922 anni di devozione, fede, unità. Tre parole che racchiudono a pieno il significato della festa in onore di Sant’Adamo abate a Guglionesi.

Oltre queste tre parole, quest’anno, abbiamo visto la gioventù. Tanti, tantissimi giovani presenti sia il 28 giugno, all’intronizzazione del Santo Patrono nella Collegiata di Santa Maria Maggiore e sia ieri, 29 giugno, all’uscita della processione, che hanno avuto il ruolo di portatori dei 18 santi portati a spalla per le vie del paese.

«Da San Michele arcangelo a Sant'Adamo il nostro pezzo di paradiso è qui» ha detto don Stefano Chimisso durante la processione, nella benedizione del paese.

San Michele arcangelo ha aperto il lungo corteo, seguito da santa Rita da Cascia, santa Chiara, santa Lucia, santa Maria Goretti, san Luigi, san Giovanni Bosco, san Pasquale, san Vincenzo, sant’Antonio abate, san Pio, sant’Isidoro, san Sebastiano, san Francesco d’Assisi, san Nicola di Bari, sant’Antonio di Padova e infine sant’Adamo abate.

“Sant’Adamo invita tutti i santi” ci ha detto una signora visibilmente emozionata. “Sono le nostre tradizioni e anche se viviamo fuori, sentiamo il richiamo della nostra terra e del nostro santo patrono a cui affidiamo le nostre vite”.

Non è stato solo il concerto di Raf, giovedì 27 giugno, a coinvolgere la comunità e i tanti turisti e residenti fuori sede. Il “richiamo” della propria terra va ben oltre il concerto.

Davanti alla Chiesa del Rosario, una marea di gente si è riversata in strada. In attesa ad aspettare l'arrivo trionfale del Carro con il quadro di Sant'Adamo, per poi proseguire fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore dove la statua è stata presa dalla Cripta per esser intronizzata sull’altare.

Il messaggio della dottoressa Patrizia Perrino, commissaria prefettizia al comune di Guglionesi, venerdì 28 giugno, ha saputo dare ai tanti guglionesani, l’idea di “non essere soli”. “Le parole della commissaria- ci dice un signore- mi hanno fatto riflettere. Ha parlato sempre a noi, dicendo la vostra festa, il vostro protettore. Ma poi si è resa anche lei parte di questa nostra bella realtà. Perché alla fine ha detto il nostro sant’Adamo. E davvero è stato un momento di gioia per me che l’ho ascoltata”.

Il ringraziamento più grande va al Comitato di Sant’Adamo che, ormai, da anni svolge questo compito importante con passione e gioia, a don Stefano Chimisso parroco di Guglionesi e ai tanti portatori che con orgoglio, a spalla, sfilano con i santi per le vie del paese.

Galleria fotografica