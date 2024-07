Nasce in Molise il 42esimo Club Inner Wheel d’Italia

CAMPOBASSO. Nasce a Campobasso il 42esimo Club Inner Wheel d’Italia proprio nel centesimo anno dalla sua fondazione.

Il Molise si arricchisce di un nuovo club Inner Wheel tutto al femminile, dopo quello di Isernia fondato ben 17 anni fa. Si tratta dell’International Inner Wheel, un’associazione benefica, di fondazione inglese, che ha appena festeggiato un secolo di vita.

Il 18 giugno scorso, infatti, si è costituito anche a Campobasso il 42^ club Inner Wheel, fondato da 17 donne animate da entusiasmo e volontà di servire nel sociale, che condividono principi filantropici e si impegnano a conseguire obiettivi di solidarietà verso il prossimo. Il servizio viene prestato dalle socie tramite raccolte fondi da destinare in beneficenza e organizzazione di incontri per la sensibilizzazione della società civile. Dopo un percorso di condivisione ideologica di principi e obiettivi con autorità nazionali e distrettuali dell’International Inner Wheel, si è tenuta la cerimonia di costituzione del club, nella bella ed accogliente location “Coriolis by Eden”, alla presenza di autorità Inner Wheel, autorità istituzionali e rappresentanti di Associazioni come il Rotary, il Lions Club e la Fidapa. La cerimonia costitutiva è stata ricca di grande emozione, in particolare per la presidente eletta Maria Antonietta Sassi, per le socie fondatrici e per tutti gli ospiti intervenuti.

Cenni storici

L’International Inner Wheel è un'associazione autonoma femminile, se pur vicina ai club Rotary, di cui condivide lo stesso simbolo, la ruota, e gli stessi ideali e principi: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale, favorire la comprensione internazionale. La storia dell’Inner Wheel cominciò in Inghilterra, più di un secolo fa, durante la prima guerra mondiale da alcune mogli di rotariani, che in assenza dei propri mariti, avevano assunto i loro compiti sociali, costituendo un Ladies’ Club. Successivamente, volendo continuare la comune attività intrapresa, si costituì, su iniziativa di Margarette Golding, il primo Inner Wheel Club a Manchester.

Oggi l’International Inner Wheel è un'organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite con stato di osservatore permanente nel Consiglio economico e sociale ed alcune delegate I.W. sono accreditate presso i Centri ONU a Ginevra, Vienna e New York. L’Inner Wheel è una delle più grandi organizzazioni femminili di volontariato e di servizio al mondo ed opera in circa 100 paesi, con oltre 120.000 socie e 4.200 Club, in continua e costante espansione. Il primo club I.W. italiano nasce nel 1974 a Napoli e attualmente in Italia si contano 6 Distretti. I club molisani rientrano nel Distretto 209.