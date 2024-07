La poetessa termolese Alessia Iuliano vince il concorso nazionale "Villa delle Ginestre"

TERMOLI. Alessia Iuliano, molisana di Termoli, è la vincitrice con l’opera inedita “Dimenticare la favola” del Concorso Nazionale di Poesia Villa delle Ginestre giunto alla sua V edizione; premio letterario che ha visto concorrere partecipanti under 30 provenienti da tutta Italia.

La premiazione è avvenuta lo scorso 29 giugno 2024 a Torre del Greco, nella suggestiva Villa delle Ginestre nell’ambito delle Celebrazioni Leopardiane proprio il giorno della ricorrenza del compleanno del poeta de La Ginestra.

La motivazione della giuria, composta da Davide Rondoni, Melania Panico, Andrea Galgano, Carmine Ippolito e Matteo Palumbo:

“Il gesto di Alessia luliano crea un profondo presentimento del mondo, dove la scoperta, l'incontro, le segrete trame della realtà e la vita che si annuncia diventano sguardo, promessa e ritmo del vivente. La possibilità dell'esistenza qui si offre in tutto il suo magmatico dono. Esso orienta luoghi cari, maree, parti esposte del mondo, bisbigli e alfabeti sgomenti. Sono i segni di ciò che si porge come memoria, ricordo e visione e diviene, infine, tremore che non muore.”

Complimenti ad Alessia che tiene alto il nome di Termoli e del Molise.

https://www.facebook.com/share/p/B2cLjBMo12V6SLNP/

www.alessiaiuliano.it

instagram: @quellachedisegnacuori.

Galleria fotografica