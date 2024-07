La poesia avvicina mondi diversi: la raccolta di Elisa Mascia e Fabio Petrilli

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Spesso si parla sulla distanza del modo di pensare e di vedere gli argomenti e il mondo diversamente nelle persone adulte, che io definisco "meno giovani", dalle persone di più recente generazione i nostri giovani. E questa teoria trova ampio riscontro nella società odierna però ugualmente s'incontrano persone di diversa età e differenti generazioni che sono accomunati dall'arte, dalla letteratura, dal teatro, insomma da qualsiasi interesse creativo e che vuole segnare con forza il voler lasciare una traccia di bellezza del proprio passaggio su questo mondo. Nel caso di Fabio Petrilli ed Elisa Mascia lo scrivere poesie li ha fatti incontrare virtualmente come accade oggi con tantissimi altri amici e amiche di Facebook;

dopo una collaborazione culturale nel promuovere poeti e scrittori in quotidiani online come ad esempio in Alessandria Today, Poeti in corso, nonsoloarteepoesiablog Magiche Emozioni dell'Anima, la proposta di pubblicare una collezione poetica dei due poeti è nata dall'idea di Fabio per voler vedere i suoi versi poetici finalmente condivisi in una pubblicazione cartacea da sfogliare e custodire con la condivisione nel cuore dei lettori.

Elisa Mascia già, per sua natura, rivolta ed attenta a sostenere i poeti emergenti incoraggiando e scoprendo i giovani talenti, sostenendo e riconoscendo persone dinamiche che sappiano progettare, collaborare, dar il meglio di se stesse affinché si possa divulgare la cultura che abbraccia tutti i valori di pace, di rispetto, di amore estese alla lettura, al lavoro, alla vita, alla natura e all'accoglienza di ogni essere umano bisognoso di ascolto, consiglio, saggezza, emozioni costruttive, tenerezza, empatia da trasmettere per creare un contesto di pace oltre confini capace di rafforzare la capacità di restare fedeli ai propri sogni in ogni stagione della vita impegnandosi attivamente in .vari settori di conoscenza per poter accrescere la capacità di ampliare i propri orizzonti conoscitivi. emozionali e tecnologici, a volte, spersonalizzanti verso l'immenso annullando ogni frontiera di violenza, opposizione ideologica, ceto sociale, lingua e nazionalità.

Elisa, in virtù di questi principi in cui crede fermamente, ha accolto prontamente l'idea che, da sogno è diventato una realtà fruibile con la lettura delle poesie due delle quali (Respiro...con il cuore, la prima del Petrilli) hanno dato il titolo alla raccolta di poesie che pur essendo state scritte da ispirazione e circostanze diverse hanno trovato punti in comune per costruire ed editare questo piccolo capolavoro di emozioni.

Ed anche per trasmettere il messaggio che la poesia è " magia" che abbatte barriere e costruisce ponti d'unione in questo caso generazionale. Così da una semplice domanda di Fabio: "Vogliamo scrivere un libriccino di poesie insieme (poesie mie e tue)?" è nata la Silloge poetica " Respiro... con il cuore" in collaborazione con il poeta Roberto Collari, che ha redatto l'esclusiva e coinvolgente prefazione, e dello scrittore - presentatore radiofonico Pietro La Barbera, che oltre a curare la redazione della postfazione ha realizzato l'impaginazione e pubblicazione in Amazon dell'opera poetica.