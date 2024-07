«Resta la certezza di avervi lasciato un segno, buona vita ragazzi»

MONTENERO DI BISACCIA. «Ne abbiamo passate tante insieme, ed ora che anche l'ultimo giorno delle vostre scuole superiori si è concluso, è giunto il momento di tirare un po' le somme. Per voi ragazzi si chiude un percorso e ne inizia un altro importante. Siete arrivati che eravate dei bambini, dei ragazzini giunti dall'ultimo anno delle scuole medie, e andate via adesso come dei giovanissimi adulti.

È stato un percorso lungo, durante il quale siete cresciuti, e noi con voi, durante il quale abbiamo imparato a conoscerci e soprattutto a lasciare giorno per giorno un piccolo seme, con impegno e fiducia, con qualche malumore e qualche nuova scoperta. E oggi che anche gli ultimi di voi si sono seduti di fronte ad una commissione per quello che è stato il primo esame importante della vostra vita, ecco, anche noi prof ci sentiamo più ricchi di una ricchezza diversa, preziosa.

Ci auguriamo che quella soddisfazione che avete provato oggi, possa accompagnarvi sempre come uomini e donne consapevoli del vostro futuro e delle vostre capacità. Ci auguriamo che ci siano sempre orizzonti in cui credere, e per cui tirare fuori il meglio di voi, con passione, fiducia e onestà. Per noi che siamo dall'altro lato della cattedra, e che magari a volte siamo troppo severi e a volte troppo distratti, e che a volte sbagliamo ma sempre operiamo e cerchiamo di operare per il vostro bene e per il meglio, a noi resta la certezza di aver lasciato un piccolo segno, non solo e non tanto nella valutazione finale, ma in quel sentire umano che conta davvero.

Felice di aver avuto vicino una collega e compagna di percorso come la professoressa Marika Chiappini, che ha condiviso problemi e commozione. Con l'augurio che quel piccolo seme possa sbocciare come un giardino o un fiore bellissimo, buona vita ragazzi». Così la scrittrice e professoressa presso l'omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, Laura D'Angelo.

Galleria fotografica