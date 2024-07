Il mondo di Lolita Lobosco: dialoghi d'autore con Gabriella Genisi a Portocannone

PORTOCANNONE. Un appuntamento da non perdere, l'autrice del personaggio Lolita Lobosco, che grande successo ha avuto sia in libreria che nella trasposizione televisiva, Gabriella Genisi, ospite venerdì sera, 5 luglio, a Portocannone.

«Venerdì accoglieremo a Portocannone la scrittrice Gabriella Genisi, con lei inaugureremo, in bellezza, un nuovo anno di Dialoghi D’Autore. Per noi è davvero un grande onore avere la possibilità di “chiacchierare”, come ci piace fare con il nostro format, con una protagonista del panorama letterario italiano, una professionista che con i suoi romanzi e’ riuscita a conquistare anche il pubblico televisivo, dalla sua penna, per chi non lo sappia (ma saranno in pochi!) sono tratte le serie “Le indagini di Lolita Lobosco”. E c’è tanto da dire sulla figura del Commissario Lobosco, un personaggio che rompe gli schemi dei ruoli femminili, autorevole, determinata senza perdere mai femminilità e quella grande ironia che sanno tanto apprezzare i lettori della Genisi», riferisce l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco.

«E sullo sfondo questa meravigliosa “mediterraneita’” che a nostro avviso è stato uno segreto della ricetta di successo dei suoi libri, un clima fatto di colori e profumi, sapori e ricordi che risulta irresistibile e che, tra l’altro, ha generato anche un importante interesse turistico sui luoghi dei romanzi.

La dottoressa Genisi ci parlerà certamente anche del nuovo romanzo “Giochi di Ruolo”, uscito di recente, uno spin off rispetto al filone del Commissario Lolita, in cui si consolidano, per certi versi, i sentimenti dei “protagonisti detective” e si affrontano tematiche di stretta attualità e c’è anche un po’ di…Termoli!!! Non vi voglio anticipare altro, se non che avremo il piacere di ascoltare, a margine dei nostri Dialoghi, anche della buona musica classica, con la soprano Katia Russo, la violinista Lola Bagoj e la pianista Giada Vitale.

Un grazie infinito va ai nostri amici, Costanzo Rossi Impianti, Farmacia San Pio, Forno Sapori Molisani, H2O Sport, Imbimbo Officine, La Mangiatoia, Miramed Travel, Revisioni Mascio, Scavolo Costruzioni, Simona Rooms e Libreria Farhenheit che, insieme alla Pro Loco Skanderbeg, sempre entusiasti delle nostre iniziative, ci hanno sostenuto e incoraggiato, consentendoci di ospitare a Portocannone una primadonna della scena culturale italiana».