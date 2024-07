Il Lions Host golf Trophy mette radici a Termoli

TERMOLI. Tra gli ultimi service dell’anno sociale che si è chiuso ufficialmente domenica scorsa, 30 giugno, su impulso del presidente Domenico Fabbiano, nel ruolo di timoniere sportivo, si è svolto nell'incantevole scenario del percorso golfisti di Termoli la XII Edizione del Lions Golf Trophy, organizzata dal Lions Club Termoli Host.

La gara di golf è stata disputata nell’arco di tutta la giornata, con la partecipazione di giocatori iscritti alla Federazione Italiana Golf, nel pomeriggio ha avuto luogo una gara di putting green per neofiti, organizzata per avviare i principianti alla pratica di questo sport. La premiazione è avvenuta alla presenza dello stesso presidente Fabbiano e del Melvin Jones nonché organizzatore del torneo Pardo Desiderio. Il ricavato verrà destinato a progetti dei Lions Club International.

Il Lions Club International serve l'umanità che soffre, intervenendo attraverso la sua fondazione Lcif con azioni di solidarietà in tutti i paesi del mondo, destinando tutto il ricavato per interventi umanitari a seguito di catastrofi naturali. Il presidente del Lions Club Termoli Host, Domenico Fabbiano ha ringraziato tutti i soci Lions intervenuti, il Melvin Jones Pardo Desiderio e tutti gli ospiti per aver partecipato alla manifestazione sportiva di solidarietà.

Galleria fotografica