Emozioni di corsa al City Angels run in ricordo di Antonella

CAMPOMARINO. Si è svolta domenica 30 giugno a Campomarino, la 5km “City Angels Run - Memorial Antonella Gialloreto” con partenza e arrivo, presso viale Marconi 1 a Campomarino (sede della sezione City Angels Campomarino), alle ore 18:30.

«Antonella Gialloreto è morta il 4 marzo causa un male oncologico, era la nostra coordinatrice ed ha lasciato un grande vuoto in noi, in molti ci hanno fatto sentire il loro affetto e vogliamo ringraziarli», ha reso noto la coordinatrice dei City Angels, Anna Maria Petruccelli.

Ottanta preiscrizioni, ma causa delle temperature sfiorate di 42 gradi, hanno preso parte in 50 che hanno percorso una corsa non competitiva a passo libero, dove ognuno ha potuto percorrere il tragitto di 5 chilometri, all’andatura che ha ritenuto più opportuna. A garantire l’assistenza sanitaria, seguiva il gruppo gli amici dell’Anvvfc di Campomarino con la sua ambulanza e staff, che "ringraziamo per il supporto". Ha detto Anna Maria Petruccelli.

Presenti il marito e la sorella di Antonella, Emilio Di Nella che ha percorso la 5 km e Annamaria Gialloreto che ha atteso l’arrivo dei partecipanti. "Simbolicamente abbiamo dato un pensiero a chi è arrivato primo, ma ripeto non era una camminata competitiva, chi partecipava lo ha fatto per ricordare Antonella".

Antonella Gialloreto scomparsa pochi mesi fa, il 4 marzo, era la coordinatrice di sezione, "il nostro è stato un messaggio di amore e riconoscenza verso di lei che ci ha insegnato tanto e ci ha trasmesso la passione per il mondo del volontariato. Insieme ad Antonella, abbiamo voluto ricordare anche i nostri volontari scomparsi durante questi anni Luigi Florio e Sara Gentile".

Gli amici del motoclub Cliternium hanno portato la moto di Luigi alla partenza della camminata, dando il via alla manifestazione.

"Un ringraziamento va alla Lilt che ci ha fortemente sostenuto, presente con un loro gazebo informativo e il gonfiabile della partenza, ringrazio il vicepresidente dottor Fusco per essere stato con noi. È intervenuto il dottor Giovanni Fabrizio, che ha parlato ai presenti di prevenzione oncologica, di quanto attraverso una triade di comportamenti da attivare anche una semplice camminata, insieme ad un’alimentazione corretta, quindi seguire una dieta mediterranea variegata e possibilmente a km 0, utilizzare uno screening tempestivo, abbatte la percentuale di rischio di malattia. Inoltre precisa che proprio attraverso uno screening si potrebbe intervenire su un tumore di piccole dimensioni, riducendo la mortalità. E con lui colgo l’occasione per ringraziare la Pastorale della salute Diocesi Termoli-Larino".

È intervenuto anche il sindaco Enzo Norante, che ha ricordato Antonella e quanto lei abbia fatto per la comunità, per poi rivolgere un ringraziamento a tutti i volontari presenti.

"Un grazie immenso va ai volontari che ci hanno dato una mano per garantire lo svolgimento: Aisa, Cvp, Anvvfc, Sae112, Ava Sfo, Rgp Portocannone, il loro calore, i loro abbracci ci hanno fatto sentire una grande famiglia.

La serata è terminata con la proiezione del video memorial di Antonella, accompagnato dalla bellissima voce di Donato Lampariello, il quale ha cantato dal vivo, creando un sottofondo musicale al video, rendendo l’insieme molto emozionante.

Chiudo ringraziando i volontari dell’associazione City Angels sez. di Campomarino, sono volontari che si sono buttati in un progetto grande, ma la finalità meritava tutte le difficolta che abbiamo incontrato e superato insieme, sicuramente cercheremo di migliorarci. Vi aspettiamo l’anno prossimo, più numerosi".

Galleria fotografica