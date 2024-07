"Al bando la pigrizia", l'estate a Casacalenda tra cultura e divertimento

CASACALENDA. L'Amministrazione Comunale di Casacalenda, in collaborazione con le Associazioni del territorio, è lieta di presentare il ricco programma di eventi e manifestazioni che animeranno il nostro paese nelle prossime settimane. Siamo entusiasti di condividere con cittadini e visitatori una serie di iniziative pensate per offrire momenti di cultura, svago e convivialità.

Un'estate all'insegna della cultura e del divertimento

Sono davvero tante le iniziative in programma per questa stagione estiva.

Si inizia presto con 4 incontri letterari in programma nei 4 venerdì del mese di luglio, promossi dall’amministrazione con il progetto Mosse di Kultura e che saranno un'occasione per dialogare di autori e di libri. Si prosegue con una serata dedicata alla musica Jazz con Casacalenda che entra nel calendario del noto progetto Borgo in Jazz; la musica sarà protagonista anche di una serata dedicata alla beneficenza a cura dell’associazione “Gli Amici di Tiziana…Per non dimenticare”.

Arte e Cinema: i Festival che fanno storia

Non mancheranno i tradizionali Festival: Costruiamo Paesaggio alla sua terza edizione in questo format e MoliseCinema FilmFestival giunto alla sua 22° edizione.

Il Festival delle Arti, organizzato dall'Associazione "Kalenarte", si articolerà tra incontri, laboratori, esposizioni e riflessioni in vari angoli del paese dal 23 al 25 luglio, mentre il celebre MoliseCinema Film Festival proporrà proiezioni, workshop, presentazioni e incontri con autori e attori di spicco, dal 6 all’11 agosto 2023.

I programmi dei festival saranno presto disponibili sulle pagine ufficiali.

Gusto e Tradizione

Gli amanti della cucina potranno partecipare alle lezioni tenute dai migliori chef locali, imparando i segreti delle ricette tradizionali, lezioni tenute in occasione dell’Anno delle radici, così come sarà possibile prenotare, fino alla fine di settembre, visite guidate gratuite alla scoperta del paese, visite private con illustrazione della straordinaria mostra “Le Radici del Sud” e passeggiate per conoscere il Maack e per scoprire erbe e piante del territorio.

A settembre, il seminario Territori del Cibo: una giornata dedicata alle riflessioni sul cibo locale e al suo legame con il territorio, con il paesaggio, i luoghi e le comunità. A breve il programma degli interventi sarà disponibile sul sito del Comune di Casacalenda.

Non mancheranno le sagre enogastronomiche, dove sarà possibile degustare i prodotti tipici del nostro territorio e tante iniziative per passare insieme giornate all’insegna del divertimento, per i bambini e per i grandi, a cura della Pro Loco.

Teatro, Folklore e Giochi Popolari

L’Ass. Sine, sempre nell’ambito del Turismo delle Radici, proporrà una serata di teatro all’aperto mettendo in scena la commedia, recitata in dialetto locale, “GesùMerije”. Il folklore sarà celebrato come di consuetudine nella serata del 14 agosto, con la Festa dell’Emigrante che prevede l’esibizione dei famosi Bufù.

E poi ancora tornei e competizioni all'aperto, karaoke e balli in piazza davvero per tutti, a cura della ProLoco e, a settembre, la seconda edizione del MotoMemorial a cura dei Kalena Bikers, con una passeggiata in moto, stand e musica.

Su prenotazione, corsi di yoga disponibili durante tutto il mese di agosto.

Natura

Vanto del territorio è la Riserva Naturale Regionale “Bosco Casale”. La LIPU, che da oltre trent’anni gestisce la riserva, organizza su prenotazione e secondo programma disponibile sulla pagina ufficiale, visite guidate all’Oasi. Per regalarsi una giornata alla scoperta della flora e della fauna locali.

Un invito a partecipare

L'Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare a queste iniziative, lasciandosi coinvolgere dalla vivace atmosfera che caratterizza Casacalenda durante l'estate.

Con il supporto delle Associazioni del territorio e delle attività locali, siamo certi che ognuno troverà iniziative di proprio interesse, riscoprendo il piacere di stare insieme e di vivere il nostro meraviglioso paese.

Al bando la pigrizia! A Casacalenda ci si diverte!

Per maggiori informazioni sul programma completo e sugli orari degli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Casacalenda.