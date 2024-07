Quarantasei eventi in 2 mesi: la lunga estate larinese

LARINO. 46 eventi in 2 mesi: si parte il 4 luglio dalla Festa delle Arti del Villaggio delle Arti e si finisce con The End 2.0 di Larinocomm il 7 settembre, passando per il Carnevale Estivo, la Notte dei Balocchi, la nuova edizione dell'Adrifest e il nuovo format Musica sotto le stelle, il festival del cinema "Fuori dall'Alta Marea", la Rassegna delle Carresi e tanto altro. Il 20 luglio, a Villa Romano-Petteruti, il primo incontro del Festival della Filosofia della Città di Larino: aperitivo, dj-set e la lezione del filosofo e youtuber Matteo Saudino "BarbaSophia". Infine, il primo e il 17 agosto, due imperdibili serate nel nostro meraviglioso Anfiteatro con due grandi nomi della comicità italiana, Giobbe Covatta e Roberto Ciufoli. Di seguito il programma completo dell'Estate Larinese 2024.

Fino a giovedì 4 luglio

Centro sportivo Rainone

Memorial “Giovanni e Antonello Padulo”

VII edizione

Calcio a 5

A cura degli amici dei gemelli Padulo

Giovedì 4 luglio

Ore 20.30 - Palazzo Ducale

Festa delle Arti

VI edizione

A cura del Villaggio delle Arti

Venerdì 5 luglio

Ore 21.00 - Palazzo Ducale

Presentazione del libro “Il bambino dagli occhi d’inchiostro” di Antonella Salvatore

A cura di Lions Club Larino

Domenica 7 luglio

Ore 7.30 - Località Ponte dello Sceriffo

Memorial “Giovanni Capozzi”

II edizione

Pesca sportiva

A cura dell’Arci Pesca Fisa Larino

Da giovedì 11 luglio

Centro sportivo Rainone

Memorial “Michele Cesaride”

IV edizione

Calcio a 5

A cura degli amici di Michele

Giovedì 11 luglio

Ore 21.00 - Piazza Duomo

The Trippers in concerto

A cura di Bar Duomo

Venerdì 12 luglio

Ore 20.30 - Largo Gabbia

Una notte di Tango a Larino

II edizione

A cura dell’Aipta Molise e della Città di Larino

Sabato 13 luglio

Ore 18.30 - Polo Fieristico

CARNEVALE ESTIVO

A cura di Larinella e della Città di Larino

Domenica 14 luglio

Ore 20.00 - Largo Pretorio

Festa Largo Pretorio + Finale Euro 2024

A cura di Larinocomm

Mercoledì 17 luglio

Ore 19.00 - Piazza del Popolo

NOTTE DEI BALOCCHI - III edizione

A cura della Città di Larino

Giovedì 18 luglio

Ore 20.00 - Dall’Ospedale Vietri

Prevenzione è Salute - Una passeggiata per Ilaria

A cura della famiglia Di Lorenzo e della Pro Loco Larino

Sabato 20 luglio

Ore 17.00 - Centro Storico

CorriAmo Larino - III edizione

A cura di Larino Run

Sabato 20 luglio

Dalle ore 20.00 - Villa Romano-Petteruti

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA - Primo incontro

Aperitivo, dj set e lezione di:

MATTEO BARBASOPHIA SAUDINO

A cura della Città di Larino

Domenica 21 luglio

Ore 20.00 - Piazza Duomo

SAGRA DEI CAVATELLI

A cura del Comitato Feste della Parrocchia di San Pardo

Da lunedì 22 luglio a venerdì 2 agosto

Ore 14.00 - Palestra comunale

Torneo “Città di Larino”

XXIX edizione

Memorial “Ilaria Di Lorenzo”

III edizione

Pallavolo

A cura degli amici di Ilaria

Martedì 23 luglio

Ore 21.00 - Piazza Duomo

FRANCO VALENTE RACCONTA

LARINO: origine e crescita di una città

A cura della Città di Larino

Mercoledì 24 luglio

Ore 21.00 - Palazzo Ducale

MONTAGNA d’aMARE:

I due giganti tra racconti, musica e altro ancora

A cura della Città di Larino

Da giovedì 25 a domenica 28 luglio

Ore 20.00 - Via Cluenzio

Festival della Birra Artigianale

A cura di La Stozza

Venerdì 26 luglio

Ore 21.30 - Palazzo Ducale

Musica sotto le stelle:

Musica Vagabonda in concerto

A cura della D’Onofrio Organ Festival e della Città di Larino

Sabato 27 luglio

Ore 20.00 - Piazza Vittorio Emanuele II

Sagra dei Friariell’

A cura della Pro Loco Larino

Domenica 28 luglio

Ore 21.00 - Palazzo Ducale

Luca Di Tommaso e Bianca Mastromonaco in:

“Attimi di Eterno… E tutto cominciava”

Teatro e musica

A cura della Città di Larino

Martedì 30 luglio

Ore 20.30 - Palazzo Ducale

Letture di poesie in dialetto di Pasquale Di Lena

A cura del Lions Club Larino

Mercoledì 31 luglio

Ore 21.30 - Palazzo Ducale

Musica sotto le stelle:

in3cci in concerto

A cura della D’Onofrio Organ Festival e della Città di Larino

Giovedì 1° agosto

Ore 21.00 - Anfiteatro romano di Larino

GIOBBE COVATTA in:

“SCOOP (Donna Sapiens)”

A cura di Frentania Teatri e della Città di Larino

Venerdì 2 agosto

Ore 20.00 - Corso Magliano

Festa del Piano San Leonardo

IV edizione

A cura di La Passatella

Sabato 3 agosto

Ore 19.00 - Casa di Riposo “Achille Morrone”

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”:

Visita guidata alla Casa di Riposo e musiche del Villaggio delle Arti

A cura della Fondazione Michelino Trivisonno Ets

Domenica 4 agosto

Ore 21.00 - Piazza Duomo

Country Party: serata a tema con The Baron’s Band in concerto

II edizione

A cura del Bar da Anna

Martedì 6 agosto

Ore 21.30 - Palazzo Ducale

ADRIFEST - Festival diffuso dell’Adriatico

A cura di AdriArt e della Città di Larino

Mercoledì 7 agosto

Ore 21.00 - Palazzo Ducale

Fernanda D’Ercole canta MINA

A cura del Villaggio delle Arti e della Città di Larino

Giovedì 8 agosto

Ore 20.00 - Largo delle Rose

Calici di Stelle - VI edizione + Il Rosone d’Oro 2024

A cura del Gruppo Animatori Centro Storico Larino

Venerdì 9 agosto

Ore 21.30 - Piazza Vittorio Emanuele II

Canta Napoli… Omaggio a Renato Carosone e Renzo Arbore

A cura della Don Luigi M.Asterband e della Città di Larino

Sabato 10 agosto

Ore 20.00 - Palazzo Ducale

Brindisi in Terrazza

A cura della Pro Loco Larino

Domenica 11 agosto

Ore 17.00 - Centro Storico

RASSEGNA DELLE CARRESI

XIII edizione

A cura dell'Aps Rassegna delle Carresi e della Città di Larino

Lunedì 12 agosto

Ore 18.00 - Piazza Vittorio Emanuele II

Festa della Trebbiatura

IX edizione

A cura di I Trebbiatori

Martedì 13 agosto

Ore 20.00 - Piazza Vittorio Emanuele II

Sagra del Cinghiale

VII edizione

A cura di Federcaccia Larino

Mercoledì 14 agosto

Ore 20.00 - Centro Storico

VINICOLI

II edizione

A cura di Gastronomica Eventi

Sabato 17 agosto

Ore 21.00 - Anfiteatro romano di Larino

ROBERTO CIUFOLI in: “TIPI”

A cura di Frentania Teatri e della Città di Larino

Domenica 18 agosto

Dalle ore 15.00 - Via San Rocco

Corsa dei carretti con cuscinetti

VIII edizione

A seguire, musica, cibo e altro ancora

A cura della Misericordia Larino

Da lunedì 19 a martedì 20 agosto

Dalle ore 18.00 - Palazzo Ducale

FUORI DALL’ALTA MAREA

Festival di cinema e musica

A cura di Alta Marea e della Città di Larino

Venerdì 23 agosto

Ore 18.00 - Palazzo Ducale

Presentazione del libro “La guerra di Adelmina” di Antonietta Aida Caruso

A cura di Lions Club Larino e Cantieri Creativi

Sabato 24 agosto

Ore 20.00 - Piazza Vittorio Emanuele II

Sagra dell’Amatriciana

III edizione

A cura della Pro Loco Larino

Giovedì 29 agosto

Ore 21.30 - Palazzo Ducale

ADRIFEST - Festival diffuso dell’Adriatico

A cura di AdriArt e della Città di Larino

Venerdì 30 agosto

Ore 21.00 - Piazza Duomo

I Clandestini in concerto

A cura di Bar Duomo

Sabato 31 agosto

Ore 16.30 - Via San Rocco

A passo di Nordic verso la prevenzione

II edizione

A cura di Aido Larino

Mercoledì 4 settembre

Ore 22.00 - Piazza Duomo

Fluo Party con Dj Faiella

A cura di Bar da Anna

Sabato 7 settembre

Ore 20.00 - Pineta comunale

THE END 2.0 - Festa di Fine Estate

A cura di Larinocomm

