Arbitri della sezione di Termoli promossi a livello nazionale

TERMOLI. La sezione Aia di Termoli si conferma fucina di nuovi talenti arbitrali che poi scalano le categorie di appartenenza per arrivare ai massimi livelli nazionali.

Basti pensare a Luca Massimi, ormai entrato in pianta stabile nei quadri arbitrali della Can, con al suo attivo oltre 30 partite serie A e molte altre in serie B e prima di lui, in serie A, c’è stato Alessandro Petrella.

Oggi registriamo l’ufficialità del passaggio ai quadri della Can, sempre dalla sezione termolese, di Giacomo Monaco.

Un altro grande traguardo raggiunto dalla sezione Aia di Termoli che, dalla prossima stagione sportiva, verrà rappresentata da ben due associati in forza alla Can.

A Giacomo Monaco vanno i più sentiti complimenti e un grandissimo in bocca al lupo da parte del presidente Luca Tagarelli, della vice Giulia Sappracone, del direttivo e tutti gli associati.

E nella commissione arbitri nazionali di serie D c’è la promozione ad assistente arbitrale di Simone Graziano Azzariti. Anche a Simone vanno i più sentiti complimenti da parte del Presidente Luca Tagarelli, della vice Giulia Sappracone, del direttivo e di tutti gli associati.

A questo punto, è doveroso, dopo questi altri due importanti tasselli, ricordare tutti coloro che con la loro professionalità hanno raggiunto traguardi che regalano orgoglio non solo a loro ma anche alla comunità termolese.

Luca Massimi, Carlo Scarati, Andrea Salladina, Domenico Petraglione e Francesco Scarati, Giuseppe Pio Palumbi, Giuseppe Crincoli e Vincenzo Fagnani.