BONEFRO. Terzo incontro internazionale dedicato a Tina Modotti: Il 6 e il 7 luglio 2024, a Bonefro, si svolgerà il terzo incontro internazionale dedicato a Tina Modotti a cura dell'associazione Crea Tina con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Bonefro e la collaborazione del Centro per la fotografia Vivian Meier di Campobasso.

L'evento, fortemente voluto da Christiane Barckhausen Canale, biografa di Tina da oltre 40 anni, ricercatrice che ha raccolto fonti storiche in tutto il mondo (Mosca, Messico, Cuba, Roma, in archivi segreti russi e in archivi fascisti romani dove Tina era ricercata per il solo fatto di essere definita "comunista"). Christiane ha portato da Berlino, città di sua adozione, a Bonefro, piccolo paese molisano, tutto il suo archivio di ricerca di una vita. Una perla preziosa di cui molti non sono nemmeno a conoscenza. Fotografa, studiosa, attivista di sinistra e attrice, Tina Modotti (Udine, 1896 – Città del Messico, 1942) rappresenta un punto di riferimento per la cultura e per la storia del secolo scorso. Una passione per la fotografia così come quella per l’impegno politico.

Il programma prevede sabato 6 luglio, alle 16, nell'auditorium dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie a Bonefro, un laboratorio di crescita personale per donne dal titolo "Tina in me", diretto dalla life coach Elisabetta Bignami. Alle 19 Cinzia Ghigliano, prima donna fumettista in Italia, presenta il suo libro "Lo specchio di Tina".

Il 7 luglio 2024, alle 10.30, laboratorio per bambini guidato dalla fumettista Cinzia Ghigliano. Alle 18 presentazione dell'opera teatrale "Tina e le sue amiche", con le attrici Alice Valente Visco, Tullia Benati e Claudia Pinzauti.

È prevista, inoltre, la visita di studiosi, professionisti ed esperti che si occupano o hanno intenzione di valorizzare la figura di Tina Modotti tra i quali Naomi Salonia, italiana che lavora in Francia a France Culture e prepara un documentario; Annalisa Vandelli, fotoreporter italiana che ha fotografato molte guerre dei nostri tempi, la scrittrice messicana Claudia Marcucetti, Giuliana Ganzini, rappresentante di donne di Udine che vogliono far conoscere la persona di Tina e molti altri.

