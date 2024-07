Luigi Cantoro e il giro del Molise in bicicletta: "un impegno che porterò avanti"

Luigi Cantoro e il giro del Molise in bicicletta: "un impegno che porterò avanti negli anni"

TERMOLI. È rientrato a Termoli, dopo aver girato il Molise in bicicletta, Luigi Cantoro.

Sulla sua due ruote ha percorso tra i 70 e gli 80 km al giorno, toccando 44 comuni della nostra regione.

È arrivato in piazza Sant’Antonio, lì dove tutto è cominciato, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, tra lacrime e commozione.

Un’impresa che ha avuto un motto ben preciso, sport e salute per tutti. Cantoro che compirà 78 anni venerdì, è una vita che si dedica a iniziative del genere e che continuerà “finché il fisico me lo permetterà”.

Ad accoglierlo, anche ieri pomeriggio, la presidente del Cip Molise, Donatella Perrella. “Siamo stati presenti sia nella partenza sia nel suo arrivo, e non siamo mancati mai durante tutto il percorso”.

600km, 44 comuni e 8 tappe tra Montefalcone del Sannio, Pietracatella, Duronia e Torella dove è sempre stato ricevuto da sindaci, amministratori locali e dall’entusiasmo di semplici cittadini.

Tutti lo hanno accolto a braccia aperte, come meritava una impresa del genere.

Il ‘Giro del Molise in bicicletta’ in solitaria e senza assistenza è un’iniziativa promossa nel segno dell’entusiasmo per diffondere, nelle varie tappe, messaggi sull’importanza della pratica sportiva e di una corretta alimentazione. Attenzione, inoltre, rivolta alla sicurezza sul lavoro. Cantoro, assistito Inail ed ora anche atleta del Cip Molise, si fermerà in diversi Comuni della regione, invitando i sindaci a diramare la cultura del benessere e delle buone pratiche.

Classe 1946, grande sportivo e sempre pronto a nuove sfide, sono queste le caratteristiche lo contraddistinguono da sempre. Ecco le sue impressioni al suo arrivo a Termoli.

