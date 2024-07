Compie 100 anni Harry Stewart, uno degli eroi di Ramitelli

CAMPOMARINO. Una storia che è diventata leggenda, un'epopea che negli Stati Uniti d'America ha ispirato film, libri, cartoni animati per bambini.

Quella dei piloti afroamericani di Ramitelli è una delle pagine più importanti della storia americana, una pagina di storia scritta in Molise, nell'aeroporto segregato di Ramitelli, a Campomarino.

E uno dei principali protagonisti di questa storia, il Colonnello Harry Stewart compie oggi 100 anni. Un traguardo celebrato in America con grande giubilo e ricordato anche a Campomarino.

Il pilota del 332° gruppo caccia di stamza a Campomarino tra il 1944 e il 1945 ha completato con successo 43 missioni durante la Seconda guerra mondiale ed è uno dei quattro Tuskegee Airmen ad aver abbattuto tre aerei tedeschi in un solo giorno.

Nel 1949 fece parte della squadra del 332° Fighter Group che vinse la prima competizione "Top Gun" a Las Vegas.

I suoi successi costituiscono solo una parte del grande sforzo che i piloti noti come "Red Tails" hanno compiuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. Uno sforzo che va al di là dell'aspetto bellico, in quanto ha contribuito ad abbattere la segregazione razziale nell'esercito e nella società americana.

Harry Steward è uno dei principali protagonisti del libro Red Tails da Tuskegee a Ramitelli, scritto dal professore Marco Altobello ed è anche tra i protagonisti del documentario "The Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli", girato due anni fa a Campomarino con la World War II Foundation.

È stato premiato il 9 febbraio 2023 durante la prima mondiale del documentario tenutasi nel celebre Museum of African American History and Culture.

Il suo centesimo compleanno costituisce l'occasione per commemorare un eroe americano che ha scritto la storia del territorio di Campomarino e che con il suo coraggio ha contribuito a regalare un futuro di pace e democrazia alla nostra Nazione.

Galleria fotografica