‘Il mondo va avanti anche se…’, il ricordo dei gemelli al Memorial "Antonello e Giovanni Padulo"

ven 05 luglio 2024

LARINO. ‘Il mondo va avanti anche se…’ Vi vedo crescere, vi vedo laurearvi, lavorare ma nonostante tutto vedo quanto amore portate per Antonello e Giovanni. Attraverso voi, loro sono qui. Vi voglio bene. Siete e sarete sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che fate”

Non potevamo non iniziare il racconto della finale del settimo memorial dedicato ai gemelli Antonello e Giovanni Padulo con le parole di mamma Eva, di colei che parafrasando una canzone di Gianluca Grignani ha voluto esprimere a tutta la comitiva degli amici il suo grazie per tutto quello che, in ricordo dei suoi figli, riescono a fare nonostante il tempo passi, nonostante gli impegni crescano, nonostante tutto: quell’amicizia tra terra e Cielo resta immutabile.

Un ricordo, quello dei gemelli Padulo, che è vivo in tutta la comunità larinese. E lo si è visto chiaramente anche in questa settima edizione del Memorial sul campo come sugli spalti: sempre pieni in ogni serata di gara. Prova di come attraverso un torneo calcio si possa coltivare ancora quell’amicizia che non conosce confini e vive percorsi del cuore che la logica della ragione non prova nemmeno a spiegarsi ‘perché ogni volta che scendiamo in campo è come giocare un’altra partita insieme a loro’.

Per la cronaca, l’avvincente finale tra la formazione di ‘casa’ del Fc Belvedere e la compagine guardiese della Fc Devozione è stata vinta da quest’ultima con un solo gol di scarto. Ma al di là del risultato del campo, quello che resta alla cronaca della serata è l’emozione del ricordo, di come attraverso il gioco del calcio, fatto di agonismo ma anche di lealtà, di condivisione si possa tenere viva quell’amicizia senza se e senza ma che univa quei ragazzi adolescenti ai loro amici volati in Cielo in una tragica serata invernale di nove anni fa.

Sul campo, insieme a mamma Eva anche Giuseppe, il terzo gemello a cui proprio Eva, come sempre, ha rivolto il suo grazie ricordando quale persona speciale lui è. Ancora una volta poi, dopo che le squadre hanno terminato la sfida finale, è toccato ad Antonio Ferrante prendere la parola per il momento conclusivo di questa edizione 2024. “Buonasera a tutti e benvenuti. La settima edizione del Memorial Antonello e Giovanni Padulo è giunta al termine. Vi ringraziamo, come ogni anno, della vostra presenza e della vostra partecipazione. Siamo felici ed orgogliosi di come questo memorial, per noi molto importante, anno per anno abbia avuto una crescita sotto tutti i punti di vista: organizzativo, tecnico e sociale. Mantenendo sempre inalterato il senso e lo spirito del torneo. Tutto ciò è possibile anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale sempre presente e disponibile e di tutte quelle attività che, con un piccolo o grande contributo, ci sono vicine. Noi della Comitiva vi siamo profondamente riconoscenti e, appunto, vi ringraziamo perché contribuite a rendere vivo il ricordo dei nostri amici che amavano tanto questo sport, permettendoci di rivivere le stesse emozioni che condividevamo insieme a loro”.

Un omaggio floreale a mamma Eva, un omaggio ed un grazie a Giuseppe per la costante partecipazione, l’intervento del vice sindaco Claudio Perna hanno fatto poi da preludio alla premiazione ufficiale del torneo.

“Iniziamo con un premio speciale. Alla squadra più giovane del torneo PIGNALI ADUV, una squadra di ragazzi, piccoli di età ma grandi di cuore che ci hanno fatto vivere il vero senso del memorial. Giocare con lo spirito del divertimento, sapersi mettere in gioco, sempre con il sorriso, senza mai una polemica, e con quella sana competizione. Tutti gli ingredienti per un memorial perfetto, nel pieno ricordo di due ragazzi solari e amanti della vita proprio come loro. E per questo la comitiva ha deciso di premiarli. Grazie ragazzi”. Il premio di portiere del settimo memorial Antonello e Giovanni Padulo è andato a Giovanni Silvestri. A lui la coppa offerta dal Bar Centro Storico insieme ad un taglio & shampoo offerti da Linea Uomo di Antonio Marchitto e delle Élite wear to perform offerte da Emanuele Vassalli.

Il premio come capocannoniere del memorial è andato a Niccolò Marino. Per lui coppa offerta da Mario Di Cicco, prodotti American Crew offerti da Barberia dei Comparti e calze Élite wear to perform offerte da Emanuele Vassalli.

Passando al podio. Il terzo posto del memorial Antonello e Giovanni Padulo se lo è aggiudicato la squadra ‘No Rimpianti’ che ha ricevuto la coppa offerta da Di Palma macchine agricole e buono offerto da Antica Frentana. Al secondo posto, come detto, si è piazzata la squadra Fc Belvedere a cui il vice sindaco Perna ha consegnato la coppa offerta da Planet Cafè ed un buono offerto dal Revolution fast food gourmet. Alla vincitrice del torneo, premiata da mamma Eva, la grande coppa offerta da Ottica Antonacci, una Targa offerta da Me G calzature ed una cena offerta dal Ristorante pizzeria Belvedere.

Bravi ragazzi della Comitiva, encomiabile lavoro anche quest’anno!

Nicola De Francesco

