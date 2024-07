Le Vibrazioni, gli Audio 2 e dj Fargetta, parte Aestiva 2024 a Campomarino

CAMPOMARINO. Le Vibrazioni, gli Audio 2 e Young Snapp tra i numerosi concerti, con un festival dedicato al Lido e tanti appuntamenti culturali volti a promuovere il territorio: a Campomarino parte l'AESTIVA 2024!

L' Aestiva 2024, predisposta dal Comune di Campomarimo e dall'Istituzione Servizi Turistici e Culturali, parte ufficialmente oggi con il Galà della Danza in piazza Vittorio Veneto, per concludersi il 14 settembre con il campionato italiano di surfcasting, un evento di rilevanza nazionale in grado di garantire un forte ritorno di immagine per il territorio.

Tanti eventi musicali, con il concerto delle Vibrazioni previsto per il 25 luglio in occasione delle celebrazioni di Santa Cristina e l'edizione 2024 del Campomarino Summer Festival dedicato ai più giovani, con due serate (6 e 7 agosto) sul Lungomare degli Aviatori che vedranno l'esibizione del rapper Young Snapp e tanta musica dal vivo.

Tra gli appuntamenti musicali è in programma il concerto degli Audio 2 il 19 agosto in Largo Santa Maria a Mare e il nuovo format "Lido Music Show": un'intera settimana dedicata a grandi eventi musicali, tra i quali spicca lo show dedicato agli anni '90, in piazza Falcone a Campomarino Lido (dal 20 al 25 agosto).

Ampio spazio è dedicato agli appuntamenti culturali, con il concerto operistico "Lirica sotto le stelle" in Largo Santa Maria a Mare del 5 agosto e la consolidata collaborazione con l'Aut Aut Festival.

Di notevole rilevanza la serata "D'Onofrio organo Festival" del 17 agosto, quando tornerà a suonare l'organo del XVIII secolo della chiesa di Santa Maria a Mare.

Non mancheranno eventi rivolti alla promozione del terriotorio, spettacoli teatrali e percorsi culturali guidati.

Tra questi la terza edizione del Borgo del Gusto, dedicata alle aziende vitivinicole e alla promozione delle tipicità locali prevista per l'11 agosto.

Un elevato numero di eventi, quindi, in modo da coinvolgere turisti e residenti al fine di promuovere al meglio il territorio sino a settembre inoltrato.