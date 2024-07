Laboratorio di iconografia bizantina alla scuola Campolieti

TERMOLI. Prenderà avvio mercoledì 13 luglio, presso la Scuola Campolieti di Termoli in Corso Nazionale, un workshop di iconografia bizantina dal titolo “Laboratorio di scrittura dell’icona del Volto della Madre di Dio”. Il breve percorso si terrà dal 13 al 16 luglio dalle ore 18 alle ore 20 e sarà condotto dall’iconografa Titti Giustiniani, che nel presentare l’iniziativa ha affermato che “Quanto il Vangelo ci dice con le parole, l’icona ce lo annuncia con i colori e ce lo rende presente” (IV Concilio Ecumenico Costantinopolitano - 869).

«L’icona, infatti, nasce dalla preghiera e ci conduce alla preghiera; da questo punto di vista gli iconografi non parlano di loro stessi nelle loro opere. Essi si pongono al servizio dell’icona e diventano traduttori della Parola di Dio; per questo motivo si parla di “scrittura delle icone”».

La tecnica della preparazione delle icone è rimasta sostanzialmente immutata per vari secoli e chi inizia a "scrivere" un’icona si trova ad affrontare un cammino abbastanza complesso che inizia dalla preghiera fino alla benedizione finale che deve essere data da un sacerdote.

Il percorso proposto dalla Giustiniani mirerà a far comprendere come l'iconografia, in particolare quella bizantina, non sia un’arte del passato, un’arte antica, né un oggetto per collezionisti o stimatori d’arte. Eikon in greco significa immagine, ma non tutte le immagini sono icone e per l’iconografo la visione essenziale sta nella scoperta del Volto; in questo workshop imparare a “scrivere” il Volto della Madre di Dio vorrà significare fare esperienza di Dio e della bellezza che l’icona veicola.

Per informazioni ed iscrizioni contattare Titti Giustiniani al numero 334.7415349 oppure all’indirizzo mail giustitti@yahoo.it.