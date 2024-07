"Signore, insegnaci ad amare - il terzo necessario"

TERMOLI. "Signore, insegnaci ad amare - il terzo necessario" è il titolo della nuova lettera pastorale diffusa dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca.

L’occasione di questa lettera è il Giubileo Leoniano che celebra la Parrocchia di San Martino in Pensilis. Aperto nella Pasqua di quest’anno si chiuderà nel corso dell’Anno Santo della Chiesa Universale il 2 maggio 2025. Si tratta di una vera occasione di Grazia per la comunità cristiana di San Martino e per tutti i cristiani della Chiesa Diocesana di Termoli-Larino sottolineata dal fatto che Papa Francesco, attraverso la Penitenzieria apostolica, ha concesso l’indulgenza plenaria nelle domeniche e nelle solennità per tutto il periodo delle celebrazioni del Millenario di San Leo.

"Gesù – spiega il vescovo Gianfranco – ha collegato il riconoscimento dei suoi discepoli alla pratica dell’amore scambievole, certamente non ci ha imposto un giogo impossibile e gravoso. Ha solo dischiuso una possibilità ad una vita nuova, quella del cielo. Nella comunione con Lui questo diventa realtà".

Il testo integrale della lettera è disponibile sul sito della diocesi www.diocesitermolilarino.it

Galleria fotografica