«Siete le mamme di tutti»

SAN GIOVANNI ROTONDO. Lacrime di commozione, abbracci affettuosi e una santa Messa di ringraziamento al Signore nel giorno di saluto a suor Grazia, suor Michelina e suor Eliana, che dopo tanti anni di amorevole servizio religioso e ospedaliero - vissuto rispettivamente tra i corridoi dei reparti di oculistica, chirurgia toracica e gastroenterologia di Casa Sollievo della Sofferenza - andranno in pensione.

Suor Eliana conobbe Padre Pio da ragazza, quando ancora non aveva intrapreso il suo cammino vocazionale e il Padre fu per lei vera guida spirituale.

Suor Grazia, invece, giunse in Casa Sollievo della Sofferenza nel 1960; si recava frequentemente in confessione da Padre Pio, «la prima volta che lo incontrai – racconta – gli chiesi di diventare mio padre spirituale, non mi negò questo privilegio, ma al tempo stesso mi ammonì di non fargli fare brutta figura».

«Quando andavo a confessarmi da lui – continua – mi chiedeva sempre come stavano i suoi malati. Voleva sapere come il personale sanitario si poneva nei loro confronti e aggiungeva "mi raccomando, voi siete le mamme di tutti, state sempre attente". Voleva tanto bene agli ammalati. "Il malato è Gesù" ci ripeteva sempre e si rendeva presente a tutti attraverso di noi».

In occasione del saluto a Casa Sollievo – durante il quale non è mancato il caro ringraziamento a suor Carmen che, dopo il servizio svolto nell'Ospedale di San Pio, continuerà il suo apostolato presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Milano - le Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù hanno ricordato anche i 130 anni della loro fondazione: il primo istituto fu fondato nel 1894 a Viareggio da madre Clelia Merloni, venerata come Beata dal 2018.

Fu proprio Padre Pio ad affidare alle suore di quest'ordine religioso le cure spirituali dei suoi ammalati che dal 23 settembre 1955 si prendono cura dei tanti pazienti presenti in Casa Sollievo della Sofferenza, svolgendo un ruolo importante che adempie non solo la missione di Padre Pio, ma anche a quella della loro fondatrice: portare a tutti un raggio della tenerezza del Sacro Cuore di Gesù.