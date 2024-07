"Le cooperative costruiscono un futuro migliore per tutti"

CAMPOBASSO. "Le cooperative costruiscono un futuro migliore per tutti". È lo slogan con cui oggi Legacoop celebra la Giornata Mondiale della Cooperazione 2024. E lo fa con un video della Fondazione Barberini che racconta in poco più di un minuto la storia di un movimento che, con ostinato ottimismo, cerca di curvare il futuro verso un modello economico e sociale alternativo a quello attualmente dominante.





"Siamo una piccola regione che sulla cooperazione può radicare il suo vero sviluppo - ha dichiarato Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise - In aree ridotte ma cariche di qualità come il Molise le cooperative, modello economico che mette al centro la persona, l'ambiente e la sostenibilità di lungo periodo, possono essere la svolta decisiva verso uno sviluppo tagliato su misura, capace di coprire tutte le aree economiche".

Il video "Buonə Antenatə" riporta alla partecipazione collettiva e cooperativa delle persone, un principio fondamentale che guida le azioni di oggi come quelle di ieri. Dopo 180 anni di storia, le cooperative si ritrovano oggi a reinterpretare la "transizione ecologica" riconoscendosi ancora una volta come "sognatori eccezionali". Così come affermato dal presidente nazionale Simone Gamberini: "Il video che oggi diffondiamo - ha affermato il presidente nazionale - rappresenta non solo un omaggio alla lunga storia delle cooperative, ma anche un impegno per il futuro attraverso l’intergenerazionalità della proprietà che è uno dei nostri tratti distintivi".

"Lo strumento della cooperativa nasce dal concetto di comunità, al centro di ogni azione strategica oggi, soprattutto nelle aree interne che caratterizzano gran parte del Molise - ha concluso la presidente regionale Iosue - Sono già diverse le realtà che partendo dal concetto di comunità e utilizzando la via cooperativa hanno intrapreso percorsi virtuosi. Oggi più che mai questo tipo di scelta va sostenuto ed incoraggiato, come facciamo noi ogni giorno con le nostre cooperative".

Legacoop e la Fondazione Barberini invitano tutti a guardare e condividere il video, contribuendo a diffondere il messaggio che solo attraverso un mindset cooperativo possiamo costruire un futuro migliore per tutti.