"Paesaggi migranti", l'impegno di UniMol con la scuola "Emilio Sereni"

CAMPOBASSO. Qual è il rapporto tra il paesaggio e i flussi migratori che nelle diverse epoche hanno interessato i territori italiani? “Paesaggi migranti”, sarà proprio questo il tema della XVI edizione della Scuola di paesaggio “Emilio Sereni”, intitolata al più importante storico del paesaggio agrario italiano, che si svolgerà dal 27 al 31 agosto presso l’Istituto Alcide Cervi a Gattatico – Reggio Emilia sulla base di una convenzione tra lo stesso Istituto, l’Università degli Studi del Molise e altri 14 atenei italiani.

La Scuola è diretta dal prof. Rossano Pazzagli, del Dipartimento UniMol di Bioscienze e Territorio, che inaugurerà i lavori insieme alla presidente dell’Istituto Cervi, senatrice Albertina Soliani, e all’agronomo-storico Giuseppe Barbera dell’Università di Palermo.

“In questa edizione - dice Pazzagli - ci si pone l’obiettivo di indagare la questione migrante, tema centrale nel nostro tempo, e l’effetto che gli spostamenti hanno avuto sul paesaggio. Le migrazioni umane, infatti, hanno sempre interagito coi territori di partenza e con quelli di arrivo, contribuendo al processo di costruzione e di trasformazione del paesaggio, sia in ambito urbano che rurale, generando fenomeni di abbandono o, viceversa, processi di neopopolamento e di ritorno”.

Le campagne, in particolare, hanno ricevuto tracce significative e talvolta indelebili grazie all’insediamento di lavoratori agricoli provenienti da altre regioni del mondo: nell’antichità come nei secoli più recenti, il loro arrivo o il loro passaggio ha influito sugli indirizzi produttivi, le tecniche, le strutture sociali e l’universo culturale dell’agricoltura italiana, delle campagne e dei paesi. La Scuola intende prendere in esame i più significativi flussi migratori che sul lungo periodo hanno interessato le campagne italiane,

Per tutto il mese di luglio sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Paesaggio, volta in particolare a insegnanti, studenti e dottorandi, amministratori, pianificatori, tecnici, funzionari del territorio e delle pubbliche amministrazioni con il riconoscimento di crediti professionali.

Il programma completo, le info e il modulo di iscrizione possono essere scaricati all’indirizzo: https://www.istitutocervi.it/scuola-di-paesaggio-emilio-sereni-2024