Al via il quarto memorial "Michele Cesaride" a Larino

Per non dimenticare

LARINO. Prenderà il via questa sera il quarto Memorial dedicato a Michele Cesaride, il torneo amatoriale di calcio a 5 voluto dagli amici dell’indimenticabile larinese deceduto a soli 47 anni la mattina del 19 luglio di sei anni fa alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era giunto a seguito di una ischemia cerebrale che l’aveva colto qualche giorno prima nella sua abitazione.

Una morte che ha sconvolto la comunità larinese, ma anche una nuova dimostrazione di amore e di amicizia perché i familiari hanno scelto di donare gli organi di quel figlio, marito e padre esemplare dando così la possibilità ad altre persone di poter continuare a vivere. Sì, perché Michele, come lo ricordano gli amici Antonio, Michelangelo, Sergio, Saverio, Giuseppe, Luigi e Michele era da sempre un esempio di vita, un esempio di amico che sapeva spendersi quotidianamente per tutti.

L’appuntamento è dunque per questa sera alle 20.30 presso gli impianti sportivi Rainone per l’inaugurazione del torneo che vedrà schierate in campo dieci formazioni divise in due gironi eliminatori. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione!

NdF