Si svela il dossier statistico "Immigrazione" 2023

TERMOLI. Il prossimo venerdì, 12 luglio, a partire dalle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Termoli ci sarà la presentazione del dossier statistico Immigrazione curato, come di consueto, dall’Associazione Idos. Lo studio fotografa la situazione del fenomeno migratorio al 31 dicembre 2023 e la sua presentazione costituisce un‘occasione importante per discutere e approfondire i temi legati all‘immigrazione, all‘economia e al lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e alle sfide attuali. A illustrare il dossier Luca Di Sciullo, presidente di Idos, per la parte nazionale, mentre il focus relativo al Molise sarà curato da Ivo Oriente, componente del team che elabora il dossier a livello regionale.

Una panoramica a livello europeo sarà invece curata da Carmela Basile di Europe Direct Molise. Gianni Pinto della Caritas diocesana di Termoli-Larino ne illustrerà l’operato a sostegno dei migranti. A chiusura della giornata due ulteriori interventi importanti: Fernanda Pugliese, Giornalista e Presidente della Rivista Kamastra, che parlerà di migrazioni e donne e Antonello Barone, giornalista e ideatore del Festival del Sarà, a cui spetterà il compito di trarre le conclusioni della giornata.

Introduzione e moderazione a cura di Hanen Gzaiel, Presidente associazione Salam APS.

A portare i saluti istituzionali il neo eletto sindaco di Termoli Nico Balice.

Il dossier statistico Idos, giunto alla 33° edizione raccoglie i contributi di oltre 100 tra i più autorevoli studiosi e ricercatori in materia, esprimendo un ampio pluralismo di competenze e approcci analitici. E' un prodotto editoriale assolutamente accessibile ed è riccamente fornito di tavole statistiche e infografiche. Il dossier sarà scaricabile gratuitamente durante l’evento. Saranno consegnate anche delle copie cartacee fino ad esaurimento.