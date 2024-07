Bimbi termolesi artisti del riciclo coi laboratori in spiaggia

TERMOLI. Sulla spiaggia di Termoli, presso il Lido Tricheco Beach, domani, martedì 9 luglio dalle ore 10, avrà luogo il primo laboratorio di Riciclo creativo in spiaggia.

L’evento è il primo di 4 incontri gratuiti ed aperti a tutti, rivolti ai bambini di tutte le età, ma interessanti anche per gli adulti, al fine di sensibilizzarli ed educarli al rispetto e alla tutela dell’ambiente che ci circonda. I bambini verranno coinvolti in divertenti laboratori creativi realizzati con materiale di recupero e domande e curiosità sul ciclo virtuoso dei rifiuti.

Gli incontri saranno incentrati sui diversi materiali che possono essere recuperati con la raccolta differenziata: carta, plastica, vetro e cartone e l’obiettivo sarà quello di far comprendere alle future generazioni di adulti il concetto del riuso e della seconda vita dei materiali.

Gli altri appuntamenti con il “Riciclo creativo” sono previsti per giovedì 25 luglio presso il Lido La Lampara, martedì 6 agosto nuovamente presso il Lido Tricheco Beach e martedì 20 agosto si replicherà di nuovo a La Lampara.

La Rieco Sud è sempre in campo per promuovere iniziative di questo tipo perché educare i bambini al rispetto del nostro mondo significa lavorare sul futuro delle nuove generazioni, invitando i bambini a diffondere il messaggio green anche all’interno delle loro famiglie. Infine, la grande partecipazione ai laboratori dello scorso anno ha rappresentato per la Rieco Sud una conferma e uno stimolo prezioso per procedere e potenziare le attività di educazione ambientale rivolte ai bambini di ogni fascia d’età.