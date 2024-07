Dopo la festa patronale, «Grazie a tutti voi per questi 10 anni di cammino insieme»

GUGLIONESI. Appartenenza. E’ la prima parola che ci viene da dire e scrivere se pensiamo alla festività in onore del santo patrono di Guglionesi, Adamo.

Le celebrazioni si sono concluse lo scorso weekend, ma i ragazzi del comitato, a distanza di una settimana si sentono di ringraziare tutti.

“Per noi la festa di Sant’Adamo è un momento di condivisione, appartenenza e collaborazione. Se siamo arrivati a 10 anni di cammino insieme è grazie a tutti coloro che ci sostengono, che ci spronano a dare il massimo per il paese e per il nostro patrono.

Vogliamo ringraziare cittadini e sponsor ma soprattutto il nostro parroco don Stefano Chimisso. Il suo amore per il prossimo, la sua umiltà sono i suoi punti di forza. L’attaccamento al nostro paese lo dimostra con piccoli gesti che fanno la differenza.

E poi vorremmo ringraziare la Polizia locale, la protezione civile, i Carabinieri di Gugllionesi, la struttura comunale, l’area tecnica e, soprattutto, il commissario prefettizio, la dottoressa Patrizia Perrino che si è messa a disposizione senza esitazioni. Una “forestiera” guglionesana come tutti noi che lo ha dimostrato anche nel discorso alla comunità.

Vogliamo, poi, ringraziare i giostrai che hanno dato colore e gioia ai più piccini. Facendo tornare bambini anche noi”.

Adesso un po’ di vacanza e poi in autunno si torna in “sede” a riunirsi per la festa 2025.

“Il nostro comitato è aperto a tutti quelli che vogliono dare una mano, lavorare e metterci la faccia. Perché essere nel comitato significa togliere tempo alle nostre famiglie e ai nostri amici. Ma per il nostro Sant’Adamo questi sacrifici si fanno con piacere e sono ripagati da chi ci dice “grazie”. E questa volta siamo noi che lo diciamo a tutti voi e alle nostre famiglie”.