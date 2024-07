Amicizia, conoscenza e integrazione: il campus Cip Molise

CAMPOMARINO. Anche quest’anno non poteva mancare il Campus Multidisciplinare Estivo, targato CIP Molise.

10 sono stati i giovani partecipanti che, dal 6 all’8 luglio si sono cimentati in numerose discipline sportive: atletica, badminton, bocce, calcio, equitazione, ginnastica, nuoto e tennistavolo.

Tutto è iniziato sabato mattina con l’accoglienza: strette di mano, sguardi a tratti timorosi dei partecipanti, genitori curiosi su come le tre giornate, avrebbero potuto, in qualche modo, arricchire i loro ragazzi.

D’improvviso, l'arrivo di 10 tecnici specializzati nel settore paralimpico, capitanati dalla grintosa coordinatrice Gabriella di Berardo che in pochi minuti, come una magia, hanno trasformato le paure dei ragazzi in sorrisi curiosi.

Al via così la l'avvenuta sportiva con ritmi intensi, approcci alle varie discipline proposte senza mai una defezione. Quindi le prime passioni sportive: Antonio non avrebbe mai voluto terminare i suoi allenamenti di nuoto, Matteo invece ha dimostrato un’immediata predisposizione al Badminton, Luna con la sua racchettina ha imparato in fretta le mosse del tennistavolo….

Il risultato? Entusiasmo e voglia di continuare!

Il Campus del Cip è stato sport paralimpico ma non solo: amicizia, conoscenza, rispetto delle regole, integrazione, aiuto del prossimo e gelato serale con i tecnici che subito hanno stretto amicizie sentite con i nostri partecipanti.

“L’augurio che caratterizza tutti i nostri eventi - ha commentato il Presidente CIP Molise, Donatella Perrella - è quello di svegliare l’interesse per una disciplina. Il percorso sportivo che noi avviamo deve essere solo l’inizio e deve consentire ai nostri ragazzi di scegliere lo sport che li renda più felici.”