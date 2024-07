Simonetta Tassinari e Paolo Massari protagonisti al Teatro Verde

"Scrittori al parco", l'autore Paolo Massari

TERMOLI. È iniziata alla grande la nuova stagione di “Scrittori al parco” promossa dalla Casa del Libro di Termoli con la collaborazione del Comune di Termoli, Termoli la città che legge, Frentania Teatri, Next Generation e Fahrenheit Libreria.

Il primo appuntamento ha visto la presenza di due scrittori, Paolo Massari molisano di nascita ma romano d’adozione, figlio del giornalista Rai Filippo Massari, e Simonetta Tassinari molisana di adozione.

Ricordiamo che “Scrittori al Parco”, ha fatto il suo debutto nel 2021, dopo il riconoscimento culturale “Termoli città che legge”.





I due scrittori che hanno aperto la rassegna, sono venuti a Termoli per presentare e parlare dei loro due ultimi lavori. Simonetta Tassinari con l’opera “L’ultima Estate in paese “, mentre Paolo Massari con “Tua Figlia Anita”.

In “L’ultima Estate in paese", la Tassinari ci racconta di una storia che si snoda in uno sperduto paese molisano di montagna, durante l’estate del 1975, dove all’improvviso a rompere il tranquillo menage del piccolo paese è l’arrivo di un giovane straniero biondo, alto, a cavallo di una potente Kawasaki, di nazionalità belga e di professione architetto. Da qui, poi, inizia una storia davvero interessante da seguire fino all’ultima pagina.

Mentre nel libro di Paolo Massari “Tua figlia Anita” il tutto appare come una prosa trasparente e quieta che per paradosso ha qualcosa d’inquietante. La fotografia che ne traspare è nitida, commovente e piena di compassione di un uomo e di una donna che forse ci somigliano. Alla fine una resa dei conti senza pistole, fatta di voci e di richiami lontani.

“Massari in questo libro mostra una maturità che non lascia spazio a sciatterie. Una maturità che è frutto di una cultura mai sfoggiata perché autentica” . Scrive di lui Romana Petri, scrittrice e varie volte finalista del premio Strega, nella prefazione del libro di Paolo Massari.

Insomma Daniela Battista ha iniziato la rassegna 2024 con il botto.

Galleria fotografica