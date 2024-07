In piazza Duomo il sorteggio di San Basso

TERMOLI. Sabato 13 luglio, alle ore 19:30, in piazza Duomo si svolgerà il pubblico sorteggio del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso per la processione in mare.

Primo sorteggio di San Basso per il neo sindaco Nico Balice, presenti con lui il vescovo Gianfranco De Luca e il presidente della Regione, Francesco Roberti.