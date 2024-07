Rieco Sud sulle spiagge per la cultura del riuso: "Che spasso"

TERMOLI. Domani, giovedì 11 luglio sulla spiaggia libera del Lungomare nord di Termoli parte l’iniziativa “Centro del riuso…che spasso!” a cura della Rieco Sud in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune di Termoli. Questa iniziativa, che ha suscitato grande interesse e partecipazione lo scorso anno, viene riproposta anche quest’anno per sensibilizzare sempre più persone alla pratica del riuso e della sostenibilità.

L’obiettivo è quello di promuovere il Centro del riuso comunale per contrastare e superare la cultura dell’usa e getta, sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale, in grado di offrire nuova vita agli oggetti che non servono più, ma sono ancora in buone condizioni, perfettamente in linea con le esigenze ambientali mirate al contenimento degli sprechi e alla riduzione di rifiuti.

Domani, sotto il gazebo Rieco Sud, verranno allestite delle piccole vetrine con oggetti provenienti dal centro del riuso che gli utenti potranno prendere gratuitamente per donargli una nuova vita. Durante questa giornata i membri dello staff potranno rispondere a tutte le domande e curiosità, per fornire informazioni su come trarre il massimo vantaggio dalla cultura del riuso.

La spiaggia in estate rappresenta il setting ideale per spiegare l’importanza del riciclo e per promuovere uno stile di vita più sostenibile e un’etica del consumo a basso impatto ambientale e la Rieco Sud è sempre al lavoro per realizzare un sistema circolare virtuoso che può contribuire a ridurre gli sprechi e la quantità di rifiuti da smaltire.

L’iniziativa proseguirà giovedì 8 agosto presso la spiaggia libera di Rio Vivo.