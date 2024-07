Libro a più mani per sostenere la Lilt con la "Squadra Rosa"

GUGLIONESI. Dopo la bellissima esperienza dell’anno scorso e dietro richiesta di molti concittadini, abbiamo pensato bene, noi della “Squadra Rosa” di scendere in campo anche quest’anno in supporto della Lilt per un bis, ma con delle novità che annunceremo a breve, una tra queste è un piccolo libro scritto a più mani ed arricchito da esperienze personali di chiunque voglia partecipare. Voi sarete gli autori ed editori di voi stessi.

Sappiamo bene che la nostra è una richiesta delicatissima e che in alcuni potrebbe suscitare emozioni e sentimenti contrastanti, ma noi lo facciamo con il massimo rispetto e con la sensibilità necessari. Stiamo raccogliendo testimonianze veritiere, di tutte le persone (pazienti, caregiver e sopravvissuti) che avvertono non solo il desiderio, ma la necessità di raccontare la propria esperienza con la malattia; dalla diagnosi alla cura, la lotta, lo sconforto e soprattutto la speranza.

Raccontare e condividere le vostre storie potrebbe servire da supporto, stimolo e conforto per molti altri che si trovano costretti ad affrontare la medesima prova. Ogni storia è unica, un dono prezioso da custodire, nonostante per molti sia fondamentale dimenticare, per la sopravvivenza dell’anima.

Noi crediamo che sia essenziale invece parlarne, confrontarsi con gli altri, sapere che nessuno è solo nel suo dolore.

Se desiderate partecipare, potrete inviare il vostro scritto, che sia la vostra storia, un pensiero, un momento liberatorio o anche per esprimere semplicemente un grazie, a questo indirizzo mail lasquadrarosa2@gmail.com, non preoccupatevi della forma, a noi interessa la sostanza, la personalità, l’unicità del racconto.

La vostra privacy è sacrosanta per cui potrete scegliere se condividere con il vostro nome o meno, specificandolo nello scritto.

Tutte le testimonianze pervenute entro il 5 agosto 2024 faranno parte di una pubblicazione dedicata. La vostra partecipazione è importante, potrebbe fare la differenza nella vita di qualcuno, un faro che illumina il momento buio di coloro i quali proprio in questo momento non sanno in quale direzione navigare.

Con infinita gratitudine: la “squadra rosa” Guglionesi.