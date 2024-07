"Il cinema e le stelle", la rassegna nei quartieri della città

TERMOLI. L’amministrazione comunale è lieta di annunciare che, dal 15 luglio al 18 agosto, ritorna nei quartieri di Termoli la rassegna cinematografica all’aperto “Il Cinema e Le Stelle”.

Dopo l’apprezzamento e la partecipazione dello scorso anno si ripropone una iniziativa di cultura e rivitalizzazione delle aree abitate decentrate e più periferiche di Termoli, che a volte non vivono in modo pieno le iniziative dell’estate termolese svolte in zone più centrali nella città. Si inviteranno così i cittadini e i turisti ospiti di Termoli a rievocare il fascino nostalgico del cinema estivo all’aperto degli anni ‘60 e ’70, elemento fondamentale nella storia del costume italiano. Uno spettacolo che mantiene immutabile la sua attrazione anche oggi, quando quell’atmosfera unica che si crea quando il buio cala per lasciare il posto alla calda luminosità delle immagini in movimento sullo schermo e allontana il pensiero frenetico dai social network, dagli smartphone e dalla pay-TV.

L’idea dell’Amministrazione è stata quindi quella di portare tale forma di spettacolo in modo itinerante nei Quartieri della nostra Città, in modo da offrire a tutti la possibilità di partecipare, rivitalizzando e valorizzando nel corso dell’estate le aree più periferiche. La rassegna comincerà domenica 15 luglio con la proiezione della pellicola “Il primo giorno della mia vita” a partire dal quartiere Porticone in via Firenze. Il secondo appuntamento è domenica 21 luglio con “Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli” al Quartiere Sant’ Alfonso e a seguire il terzo spettacolo al quartiere Colle della Torre domenica 28 luglio con “La primavera della mia vita”. Quarto appuntamento mercoledì 7 agosto a Difesa Grande con “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”. La rassegna si chiuderà poi nel quartiere San Pietro, domenica 18 agosto con il film “Mission impossible 5”. Tutti gli spettacoli della rassegna saranno gratuiti, unici e inizieranno alle ore 21.00.